Tumbaya: rescataron en helicóptero a un hombre con un grave cuadro de salud

Operativo en helicóptero.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llevó adelante un operativo de rescate aéreo para asistir a un hombre que se encontraba en una zona de difícil acceso cercana a la localidad de San Bernardo, localidad de Tumbaya, y presentaba un delicado cuadro de salud.

Según informó el director del SAME, Pablo Jure, la emergencia fue reportada durante la noche cuando se alertó sobre una persona con antecedentes de cardiopatía isquémica, hernias lumbares e inguinales complicadas y un cuadro de gastroenteritis con varios días de evolución.

Además, el paciente presentaba signos de deshidratación y alteración del estado de conciencia, lo que incrementaba el riesgo para su salud y requería una intervención urgente.

Ante la imposibilidad de realizar una evacuación terrestre rápida y segura, el equipo médico realizó una evaluación remota mediante videollamada, aprovechando la conectividad satelital disponible en la zona. Tras confirmar la gravedad del cuadro clínico, se decidió activar el helicóptero sanitario para concretar el rescate.

La aeronave despegó durante la mañana y logró llegar hasta el lugar donde se encontraba el paciente. Allí, los profesionales realizaron una evaluación médica, estabilizaron al hombre y procedieron a su traslado aéreo hacia la capital provincial. Una vez en el helipuerto de Ciudad Cultural, una ambulancia aguardaba para completar el operativo y trasladar al paciente al Hospital Pablo Soria. El hombre quedó internado en el principal centro sanitario de la provincia, donde continuará recibiendo atención médica especializada y será sometido a los estudios correspondientes para determinar la evolución de su estado de salud.

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