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31 de mayo de 2026 - 19:11
Lucha.

Con fe, una sonrisa y lejos de Jujuy: el día a día del chico jujeño que espera un corazón

Tiene 15 años y está internado en Bs.As. mientras espera un trasplante de corazón. Su mamá, contó cómo atraviesan la espera, entre estudios, clases virtuales y esperanza.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Desde que recibió el diagnóstico, la vida de su familia cambió por completo. Entre estudios, internaciones, miedos y esperas, comenzó una travesía marcada por la lucha y la esperanza, mientras aguardan la llegada de “su ángel donante”.

El día a día de Tobías

tobias corazon
La lucha de Tobías hasta que llegue un corazón.

La lucha de Tobías hasta que llegue un corazón.

Fabiola Guerra, mamá de Tobías, contó a TodoJujuy.com cómo son los días de su hijo mientras permanece internado. A pesar del momento difícil, destacó la fortaleza con la que Tobías atraviesa la espera.

“Tobi se despierta de gran ánimo, siempre con una sonrisa, y es lo que nos da fortaleza a nosotros como familia para poder seguir saliendo adelante en esta situación difícil que nos tocó pasar”, expresó.

Actualmente, Tobías está en una habitación individual. Puede salir a caminar por el pasillo, aunque debe hacerlo con cuidado por su estado de salud. “Podemos ahora salir a caminar al pasillo, pero no mucho, porque Tobi se agita bastante, entonces debemos descansar un poco”, relató su mamá.

Juegos, clases y contención

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Donación de órganos.

Donación de órganos.

Fabiola contó que en el hospital reciben acompañamiento constante. “Hay un grupo de ayuda que viene a la habitación, traen juegos, traen libros, vienen y comparten un momento con Tobías”, señaló.

Además, Tobías continúa estudiando a través de la escuela hospitalaria de San Salvador de Jujuy. “Toma clases de manera virtual, entonces es otra manera en la que él también se distrae”, explicó.

La mamá también destacó el trato del personal del hospital. “El personal médico, las enfermeras, maestranza, la gente de cocina, la verdad que son un grupo humano muy grande. Nos contienen mucho, nos dan mucho cariño, mucho amor”, dijo.

Sentirse cerca de Jujuy

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Su familia acompaña la lucha del guerrero que espera un corazón.

Su familia acompaña la lucha del guerrero que espera un corazón.

En medio de la internación, la familia encontró también la compañía de otros jujeños. “Acá en este sector encontramos muchos jujeños y es lindo porque te dicen: ‘Yo soy de Libertador General San Martín’, ‘yo soy de La Mendieta’”, contó Fabiola, y agregó: “Uno se siente contenido y se siente como si estuviera allá en Jujuy. Encontrar a alguien del pago es re lindo”.

Mientras espera un corazón, Tobías sigue dando pelea con una sonrisa que sostiene a toda su familia. Lejos de casa, cada gesto de cariño, cada clase virtual, cada juego y cada palabra de aliento se convierten en una forma de acompañar esa espera enorme. En el Hospital Italiano, Tobías aguarda a su ángel donante con la fuerza de un chico que no deja de enseñar esperanza.

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