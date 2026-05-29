El pedido urgente de un corazón para Tobías, un adolescente jujeño de 15 años, moviliza a su familia desde hace un año en Buenos Aires. El joven ingresó a la lista nacional del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) para recibir un trasplante y, por su estado de salud, el equipo médico decidió elevar su caso a emergencia nacional.

Jujuy. Posible eliminación del etiquetado frontal de los alimentos: ¿cómo influiría en los consumidores?

Fabiola Guerra, mamá de Tobías, contó a Canal 4 que desde que recibieron la noticia de que su hijo necesitaba un trasplante, la vida familiar cambió por completo. La familia dejó Jujuy y se instaló en Buenos Aires , donde transitan la espera y los controles médicos.

Desde el principio, cuando recibimos la noticia de que necesitaba un corazón, fue un cambio grande para la familia. Se cambia la historia, la vida, todo lo que tenemos en Jujuy. Desde el principio, cuando recibimos la noticia de que necesitaba un corazón, fue un cambio grande para la familia. Se cambia la historia, la vida, todo lo que tenemos en Jujuy.

La mamá del adolescente señaló que el diagnóstico transformó la rutina de todos. “Desde que recibimos el diagnóstico, el tiempo parece detenerse para todos, no solo en el grupo familiar sino para todos” , manifestó.

Embed - Un jujeño espera un corazón: Tobías cumplió un año en lista de espera del INCUCAI

“Tobías siempre nos da fortaleza”

En medio de estudios, internaciones y miedos, Fabiola remarcó que Tobías sostiene a la familia con su manera de afrontar la situación.

Es una travesía marcada por la lucha, la esperanza, en medio de estudios, internaciones y miedos. Es una travesía marcada por la lucha, la esperanza, en medio de estudios, internaciones y miedos.

A pesar del cansancio físico, su mamá destacó que el adolescente mantiene el ánimo. “Tobías siempre nos da fortaleza porque se levanta con una sonrisa y de buen ánimo, pero con el cuerpito cansado”, dijo.

Una familia que dejó Jujuy para acompañarlo

Gustavo, papá de Tobías, explicó que la situación fue difícil para toda la familia, integrada por cinco personas. Según contó, la decisión de viajar a Buenos Aires fue inmediata y cambió por completo la vida de cada uno.

Por algo se dan las cosas, nos teníamos que venir sí o sí a Buenos Aires, levantamos todo de un día para el otro y nos vinimos con toda la familia. Por algo se dan las cosas, nos teníamos que venir sí o sí a Buenos Aires, levantamos todo de un día para el otro y nos vinimos con toda la familia.

El papá también contó cómo se reorganizaron sus otros hijos en la nueva realidad familiar. “Mi hija con mucho esfuerzo está estudiando aquí en la UBA, mi hijo más chico dejó todo en Jujuy y se cambió a un colegio totalmente en Buenos Aires, Tobías hace escuela hospitalaria”, señaló.

“Económicamente es muy difícil”

La espera del trasplante también implica un fuerte esfuerzo económico y emocional para la familia. Gustavo sostuvo que vivir lejos de Jujuy, con internaciones y una rutina completamente distinta, es un desafío diario.

Económicamente es muy difícil pasarla. Económicamente es muy difícil pasarla.

Además, describió el cambio que atraviesan desde que se instalaron en Buenos Aires: “La vida es diferente, los movimientos son diferentes, son cuestiones que vivimos día a día”.

Cómo ayudar a la familia

La familia de Tobías continúa acompañando la internación y la espera por un corazón en Buenos Aires.

Quienes quieran colaborar o comunicarse con ellos pueden hacerlo al número de Fabiola: 388-4974100.