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29 de mayo de 2026 - 11:07
Salud.

Jujuy está primera en donación de órganos: "Habla de una sociedad madura"

Jujuy registra 35 donantes de órganos en lo que va del año, una cifra superior a la del mismo período del año pasado, cuando había 20.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La provincia realizó este viernes el acto protocolar por la fecha y durante la tarde estaban previstas actividades recreativas para visibilizar la importancia de donar. En ese contexto, desde el CUCAIJUY destacaron el crecimiento de la actividad y el compromiso de la sociedad jujeña.

“Para la provincia es un día muy importante. El 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Células, y hoy estamos haciendo el acto protocolar y a la tarde las actividades recreativas”, expresó Luna.

Embed - JUJUY LIDERA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN EL PAÍS

Jujuy está primera en donación de órganos

Al ser consultado sobre la situación de la provincia, el referente del CUCAIJUY fue contundente y aseguró que Jujuy atraviesa un momento muy positivo en materia de donación.

"Una sociedad que viene aportando y apostando por la vida” "Una sociedad que viene aportando y apostando por la vida”

“Jujuy está muy bien. Hoy está primera en lo que es por millón de habitantes. Jujuy es la primera provincia que lidera la actividad”, afirmó.

En ese sentido, Luna remarcó que el dato no solo marca un avance sanitario, sino también social. “Esto habla de una sociedad ya madura, una sociedad que viene aportando y apostando por la vida”, señaló.

"Hoy está primera en lo que es por millón de habitantes" "Hoy está primera en lo que es por millón de habitantes"

Aumentaron los donantes en Jujuy

El crecimiento de la donación de órganos también se refleja en los números. Según indicó Luna, actualmente la provincia registra 35 donantes en lo que va del año.

“Ahora tenemos 35 donaciones. Justamente anoche hubo un donante en el interior, así que estuvimos trabajando”, contó. “Ahora tenemos 35 donaciones. Justamente anoche hubo un donante en el interior, así que estuvimos trabajando”, contó.

El referente del CUCAIJUY explicó que la cifra representa un aumento importante en comparación con el mismo período del año pasado. “A esta altura teníamos 20 donantes, lo cual habla de un aumento importante, muy importante para los pacientes que están en la lista de espera”, sostuvo.

Jujuy superó el número de ablaciones realizadas en el 2023 (Foto ilustrativa)
En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Células, el CUCAIJUY destacó el compromiso de la provincia. (Foto ilustrativa)

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Células, el CUCAIJUY destacó el compromiso de la provincia. (Foto ilustrativa)

Un compromiso que también exige respuestas

El crecimiento en la donación de órganos genera también una mayor responsabilidad para el sistema de salud. Luna reconoció que el avance implica sostener y fortalecer el trabajo diario.

“Siempre hay que apostar. Obviamente exige más. Hay una sociedad que está exigiendo, que está demandando, y nosotros tenemos que responder esa demanda”, expresó.

La donación de órganos permite dar respuesta a pacientes que esperan un trasplante y que dependen de ese acto solidario para mejorar su calidad de vida o salvarla.

Qué pasa con los órganos procurados en Jujuy

Sobre el destino de las procuraciones que se realizan en la provincia, Luna explicó que algunos órganos y tejidos se intentan asignar prioritariamente a nivel local, mientras que otros dependen de la urgencia de los pacientes en lista de espera.

“Fundamentalmente lo que es riñón y córnea siempre se intenta que sean locales. Los otros órganos, de acuerdo a la demanda, a la urgencia y a la emergencia que haya en la lista de espera”, detalló.

De esta manera, Jujuy no solo se consolida como una provincia con fuerte actividad en donación, sino también como parte de una red nacional que permite que cada órgano llegue al paciente que más lo necesita.

“Fundamentalmente lo que es riñón y córnea siempre se intenta que sean locales. Los otros órganos, de acuerdo a la demanda" “Fundamentalmente lo que es riñón y córnea siempre se intenta que sean locales. Los otros órganos, de acuerdo a la demanda"

Lo más importante

  • Jujuy está primera en donación de órganos por millón de habitantes.
  • En lo que va del año, la provincia registra 35 donantes.
  • A la misma altura del año pasado había 20 donantes.
  • Desde el CUCAIJUY remarcaron que el crecimiento es clave para los pacientes en lista de espera.
  • Riñón y córnea suelen priorizarse para pacientes locales.
  • Otros órganos se destinan según la demanda, urgencia y emergencia en la lista de espera nacional.

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