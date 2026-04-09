Karl Urban anticipa un final emotivo para The Boys: "Los fans van a llorar"

Karl Urban , el actor de Nueva Zelanda que da vida a Butcher , adelantó en una entrevista con Deadline que el cierre de The Boys será “ impactante, emotivo y desgarrador ”. La serie lanzó sus dos primeros capítulos el miércoles 8 de abril, y desde entonces, los episodios restantes se estrenarán cada miércoles , hasta el 20 de mayo.

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De acuerdo con Urban , la quinta y definitiva temporada presentará un final lleno de intensidad emocional , enfocado en la manera en que los personajes afrontan su destino y en la firme resolución de Butcher de enfrentar a Homelander . Asimismo, subrayó que este cierre representa un hito importante , tanto por el desarrollo de la trama como por la relación entre los actores y el equipo de producción .

Desde el rodaje en Toronto , Urban describió la temporada final usando cinco adjetivos: “ explosiva, conmovedora, trágica, divertida e hilarante ”. Además, aseguró a Deadline que “ esta temporada hará llorar a los fans ”.

El actor explicó que los espectadores serán testigos de cómo “ la nave nodriza ” llega a su destino , una forma metafórica de referirse al cierre de las tramas centrales , y de cómo cada personaje enfrentará las repercusiones de sus decisiones tras cuatro temporadas cargadas de acción y conflictos intensos .

Según Urban, el objetivo de Butcher y su grupo en esta entrega es evidente: “Butcher está absolutamente decidido a una sola cosa, y es acabar con Homelander”. De acuerdo con Deadline, el trabajo de filmación en Canadá ha representado un desafío tanto físico como emocional para los actores, quienes comparten el proyecto desde 2018.

Karl Urban destacó la exigente preparación física y creativa detrás de las escenas de acción de The Boys, junto al coordinador de dobles John Koyama.

Karl Urban y la hermandad detrás de The Boys

Más allá de la historia, el actor de 53 años confesó en diálogo con Deadline que lo que más le costará dejar atrás tras el final de la serie es la profunda relación que construyó con sus compañeros y con el equipo técnico. Destacó que han trabajado juntos durante seis años, creando un lazo de camaradería poco habitual en el mundo audiovisual.

Urban resaltó la afinidad con colegas como Jack Quaid, Laz Alonso y Jeffrey Dean Morgan. “Jack Quaid es muy gracioso y siempre agradable tenerlo cerca. Laz Alonso está siempre bien informado, tiene habilidades de detective. Jeffrey Dean Morgan es alguien cercano a mi corazón, pero quizás Laz destaque por su astucia”, señaló.

Próximos retos de Karl Urban incluyen interpretar a Johnny Cage en la nueva película de Mortal Kombat, uno de los papeles más desafiantes de su carrera.

El desafío físico y creativo del rodaje

La dedicación de Urban a su personaje implica un entrenamiento físico intenso. En diálogo con Deadline, contó que durante las escenas de acción se extreman los cuidados: “Físicamente, uno debe estar en buena forma y fuimos afortunados de contar con John Koyama, coordinador de dobles ganador de un Emmy”, resaltó.

En las tomas más riesgosas, el actor se apoya en su doble de acción. Comentó que conoce bien sus propios límites y que prefiere delegar las maniobras más peligrosas a los profesionales. “Sé hasta dónde está el límite de lo que haré felizmente y qué le dejo a Gareth, quien es realmente extraordinario”, afirmó.

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Más allá de The Boys: próximos retos y pasiones de Karl Urban

Deadline también exploró las aficiones de Urban fuera de The Boys. El actor reveló su fascinación por la ciencia ficción y la fantasía, géneros que han marcado gran parte de su trayectoria: “He sido un gran fan de las sagas de ciencia ficción y fantasía, y he tenido la suerte de formar parte de muchas”.

Próximamente interpretará a Johnny Cage en una nueva película de Mortal Kombat, y sobre este proyecto destacó que “fue la película más desafiante física y técnicamente en la que he trabajado en toda mi carrera”. Además, adelantó que una de las secuencias más memorables será el enfrentamiento entre Johnny Cage y Baraka, al que describió como la experiencia más divertida que le ha tocado filmar.

Karl Urban prometió que el final de The Boys estará cargado de emociones.

Urban expresó su satisfacción con el producto final y mostró entusiasmo por que los espectadores puedan disfrutarlo, subrayando que la filmación demandó no solo un entrenamiento físico riguroso, sino también una sincronización exacta con su equipo de dobles y expertos en escenas de acción.

El desenlace de The Boys marca no solo la conclusión de una serie exitosa, sino también el cierre de una etapa de camaradería y compañerismo entre un grupo que, según Urban, se transformó en una verdadera familia a lo largo de los años.