miércoles 08 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de abril de 2026 - 16:44
Espectáculos.

"Sanamente": Adrián Suar protagonizará una serie sobre salud mental con humor y emoción

La nueva ficción reúne un elenco destacado y combina drama y comedia para explorar de manera sincera los desafíos de la vida urbana y el bienestar emocional.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Adrián Suar y Daniel Barone unen fuerzas en una serie.

Adrián Suar y Daniel Barone unen fuerzas en una serie.

La filmación de Sanamente, la flamante serie original de TNT y Flow, comenzó en Buenos Aires con Daniel Barone al frente de la dirección y Adrián Suar a cargo de la producción general. La propuesta es impulsada por Preludio Producciones y concebida en un formato de ocho capítulos.

Lee además
Lanzaron el primer trailer de la serie de “Harry Potter” y se confirmó la fecha de estreno.
Espectáculos.

Se conoció el primer tráiler de la serie de Harry Potter y confirmaron el día de su estreno
Zendaya revela detalles de Euphoria.
Espectáculos.

Zendaya dejó entrever el posible final de la serie Euphoria: ¿Qué dijo?

Se trata de una apuesta clave dentro de la sociedad entre ambas compañías. La ficción pone el foco en la salud mental, abordada desde una mirada que mezcla elementos de comedia dramática con situaciones de la vida cotidiana.

Esteban Lamothe, Camila Peralta, Gustavo Bassani y Martín Rechimuzzi encabezan un elenco elegido por su solidez actoral y conexión con diversas audiencias.

Un enfoque renovado

A diferencia de otras ficciones que han abordado la psicología desde una perspectiva estrictamente médica, la serie propone un enfoque enfocado en los vínculos, la fragilidad emocional y la interacción entre personajes que atraviesan diversas situaciones ligadas a la salud mental.

El guion, desarrollado de manera conjunta por Ariadna Asturzzi, Dana Crosa y Fernando Krapp, aporta una mirada actual y conectada con el contexto social, donde los estigmas y la discusión sobre qué implica realmente estar “bien” ocupan un lugar central en la historia.

Lo que diferencia a Sanamente dentro del panorama reciente de la ficción argentina es su formato: se trata de una serie autoconclusiva de ocho capítulos, diseñada para explorar a fondo las historias de cada personaje sin perder ritmo ni fluidez narrativa.

El rodaje de Sanamente se puso en marcha en Buenos Aires, con dirección de Daniel Barone y producción de Adrián Suar para TNT y Flow.

Desde el punto de vista industrial, esta estructura refleja el esquema de coproducción entre Flow y TNT, que apuesta a contenidos originales pensados tanto para el público nacional como para audiencias de la región.

Un elenco destacado, con Adrián Suar a la cabeza

El elenco principal de Sanamente está conformado por Esteban Lamothe (Envidiosa), Camila Peralta (En el barro), Gustavo Bassani (Iosi, el espía arrepentido y Nadie nos vio partir), Ariadna Asturzzi (creadora de la obra teatral Las hijas) y Martín Rechimuzzi (Alejandra), sumando además a Juan Gil Navarro en un rol destacado e Inés Estévez en una participación especial, lo que potencia tanto el valor dramático como el atractivo comercial de la producción.

La unión de estos intérpretes, todos con sólida trayectoria en teatro y televisión, busca combinar calidad actoral con la capacidad de conectar con distintos segmentos de público.

Luego del éxito de Nadie nos vio partir, Gustavo Bassani se suma a un nuevo proyecto en Argentina.

La conducción de Daniel Barone, reconocido en el ámbito audiovisual por su trabajo en proyectos de carácter realista y con fuerte carga emocional, garantiza un tratamiento narrativo acorde con los parámetros contemporáneos del drama televisivo.

Por su parte, la producción general de Adrián Suar, respaldada por Preludio Producciones, enfatiza la intención de crear un contenido transversal: una historia que combina entretenimiento con reflexión y que busca tener presencia tanto en la programación lineal como en las plataformas bajo demanda.

¿De qué trata la nueva producción de Adrián Suar?

El eje central de la trama gira en torno a un grupo de personas que enfrentan distintas dificultades relacionadas con la salud mental y que conviven bajo el mismo techo, buscando tejer una red de apoyo mutuo; esta premisa permite evitar clichés y resaltar la tensión de la convivencia como motor dramático.

El elenco de lujo, esta nueva ficción se mete de lleno en las complejidades de la salud mental con drama y humor, en una historia urbana que promete dar que hablar.

El comienzo de la filmación en Buenos Aires marca el arranque formal de la etapa de producción, que se realizará completamente en escenarios urbanos.

Desde el punto de vista industrial, la atención está puesta en la recepción por parte del público local y en el posible interés de la audiencia regional, con la serie preparada para integrarse al catálogo compartido de TNT y Flow a lo largo de 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se conoció el primer tráiler de la serie de Harry Potter y confirmaron el día de su estreno

Zendaya dejó entrever el posible final de la serie Euphoria: ¿Qué dijo?

La serie de Harry Potter rinde homenaje a Diego Maradona y las redes estallaron

Quién es Pilar Sordo, la psicóloga que llega a Jujuy con una charla sobre autoestima y bienestar emocional

"Qué lindo volver a mi tierra": Luz Tito emocionó con su regreso a Jujuy

Lo que se lee ahora
Qué lindo volver a mi tierra: Luz Tito emocionó con su regreso a Jujuy
Espectáculos.

"Qué lindo volver a mi tierra": Luz Tito emocionó con su regreso a Jujuy

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

solicitan dadores de sangre para la cabo primero Marisol Rocha.  video
Jujuy.

Piden donantes de sangre para Marisol Rocha, la mujer policía que permanece en coma

Caso de trata de personas en Tucumán.
Policiales.

Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

Choque múltiple en Alto Comedero.
Policiales.

Choque múltiple en Alto Comedero: dos conductores se dieron a la fuga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel