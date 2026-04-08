"Sanamente": Adrián Suar protagonizará una serie sobre salud mental con humor y emoción

La filmación de Sanamente , la flamante serie original de TNT y Flow , comenzó en Buenos Aires con Daniel Barone al frente de la dirección y Adrián Suar a cargo de la producción general . La propuesta es impulsada por Preludio Producciones y concebida en un formato de ocho capítulos.

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Se trata de una apuesta clave dentro de la sociedad entre ambas compañías. La ficción pone el foco en la salud mental , abordada desde una mirada que mezcla elementos de comedia dramática con situaciones de la vida cotidiana .

A diferencia de otras ficciones que han abordado la psicología desde una perspectiva estrictamente médica, la serie propone un enfoque enfocado en los vínculos , la fragilidad emocional y la interacción entre personajes que atraviesan diversas situaciones ligadas a la salud mental .

Esteban Lamothe, Camila Peralta, Gustavo Bassani y Martín Rechimuzzi encabezan un elenco elegido por su solidez actoral y conexión con diversas audiencias.

El guion , desarrollado de manera conjunta por Ariadna Asturzzi , Dana Crosa y Fernando Krapp , aporta una mirada actual y conectada con el contexto social , donde los estigmas y la discusión sobre qué implica realmente estar “ bien ” ocupan un lugar central en la historia.

Lo que diferencia a Sanamente dentro del panorama reciente de la ficción argentina es su formato: se trata de una serie autoconclusiva de ocho capítulos, diseñada para explorar a fondo las historias de cada personaje sin perder ritmo ni fluidez narrativa.

El rodaje de Sanamente se puso en marcha en Buenos Aires, con dirección de Daniel Barone y producción de Adrián Suar para TNT y Flow.

Desde el punto de vista industrial, esta estructura refleja el esquema de coproducción entre Flow y TNT, que apuesta a contenidos originales pensados tanto para el público nacional como para audiencias de la región.

Un elenco destacado, con Adrián Suar a la cabeza

El elenco principal de Sanamente está conformado por Esteban Lamothe (Envidiosa), Camila Peralta (En el barro), Gustavo Bassani (Iosi, el espía arrepentido y Nadie nos vio partir), Ariadna Asturzzi (creadora de la obra teatral Las hijas) y Martín Rechimuzzi (Alejandra), sumando además a Juan Gil Navarro en un rol destacado e Inés Estévez en una participación especial, lo que potencia tanto el valor dramático como el atractivo comercial de la producción.

La unión de estos intérpretes, todos con sólida trayectoria en teatro y televisión, busca combinar calidad actoral con la capacidad de conectar con distintos segmentos de público.

Luego del éxito de Nadie nos vio partir, Gustavo Bassani se suma a un nuevo proyecto en Argentina.

La conducción de Daniel Barone, reconocido en el ámbito audiovisual por su trabajo en proyectos de carácter realista y con fuerte carga emocional, garantiza un tratamiento narrativo acorde con los parámetros contemporáneos del drama televisivo.

Por su parte, la producción general de Adrián Suar, respaldada por Preludio Producciones, enfatiza la intención de crear un contenido transversal: una historia que combina entretenimiento con reflexión y que busca tener presencia tanto en la programación lineal como en las plataformas bajo demanda.

¿De qué trata la nueva producción de Adrián Suar?

El eje central de la trama gira en torno a un grupo de personas que enfrentan distintas dificultades relacionadas con la salud mental y que conviven bajo el mismo techo, buscando tejer una red de apoyo mutuo; esta premisa permite evitar clichés y resaltar la tensión de la convivencia como motor dramático.

El elenco de lujo, esta nueva ficción se mete de lleno en las complejidades de la salud mental con drama y humor, en una historia urbana que promete dar que hablar.

El comienzo de la filmación en Buenos Aires marca el arranque formal de la etapa de producción, que se realizará completamente en escenarios urbanos.

Desde el punto de vista industrial, la atención está puesta en la recepción por parte del público local y en el posible interés de la audiencia regional, con la serie preparada para integrarse al catálogo compartido de TNT y Flow a lo largo de 2026.