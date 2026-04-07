Zendaya dejó entrever el posible final de la serie Euphoria: ¿Qué dijo?

La serie Euphoria , de HBO , estaría próxima a cerrar su trama con el lanzamiento de la tercera temporada , según declaraciones recientes de su protagonista, Zendaya . En una conversación con el programa The Drew Barrymore Show , la actriz dio a entender que esta nueva entrega podría significar el cierre definitivo de la narrativa .

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Durante el diálogo, Drew Barrymore cuestionó de manera directa si la tercera temporada marcaría el final de la serie , y la actriz respondió con cautela: “ Creo que sí ”. Al ser consultada sobre si los fanáticos deberían anticiparse al desenlace , Zendaya agregó: “ Ese cierre está llegando ”.

Por ahora, HBO no ha publicado declaraciones oficiales que certifiquen la conclusión de la producción . Aun así, la idea de que la historia culmine con esta tercera entrega ha circulado durante años entre seguidores y expertos del ámbito audiovisual .

Ideada por Sam Levinson , Euphoria hizo su aparición en 2019 y rápidamente se posicionó como una de las ficciones más relevantes de la televisión actual .

Zendaya anticipó el posible final de Euphoria con su tercera temporada.

La trama se enfoca en un conjunto de jóvenes que atraviesan distintos desafíos vinculados al desarrollo personal, los vínculos interpersonales y otras situaciones de la vida diaria. En sus dos primeras temporadas, la historia se desarrolló principalmente en un contexto escolar, con adolescentes como protagonistas centrales.

Un salto temporal y nuevos desafíos para los protagonistas

En su tercera temporada, la serie presentará un salto temporal que situará la narrativa en un momento más avanzado de la vida de sus protagonistas. Según la descripción oficial, esta nueva etapa seguirá a un grupo de amigos de la niñez mientras lidian con cuestiones profundas como la espiritualidad, la búsqueda de redención y la comprensión del mal durante su paso hacia la madurez.

Zendaya aseveró que el final de 'Euphoria' está cerca.

Tras casi cuatro años desde la conclusión de la segunda temporada, la serie retoma su historia con la tercera entrega. Varios de los actores que marcaron las temporadas iniciales volverán a sus roles, entre ellos Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow.

Además, regresarán Dominic Fike y Colman Domingo, quien participará como invitado especial en esta nueva etapa. Entre las incorporaciones más importantes se encuentran Martha Kelly y Chloe Cherry, que dejarán de aparecer de manera ocasional para integrarse como miembros fijos del elenco.

A esto se suman Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace, junto a un grupo de invitados especiales que incluye a Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado y James Landry Hébert.

Barbie Ferreira no regresará para la tercera temporada.

No obstante, algunos personajes reconocidos no volverán. Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat, confirmó en 2022 que no participaría en esta nueva temporada.

Elenco renovado y ausencias que marcarán la temporada

La pérdida más significativa para esta nueva entrega será la de Angus Cloud, el actor que encarnaba a Fezco y que falleció en 2023. Su partida obligará a los guionistas a replantear la narrativa, dado que en el capítulo final de la temporada anterior su personaje había sido arrestado tras la trágica muerte de Ashtray.

Zendaya revela detalles de 'Euphoria'.

Por otro lado, también se confirmó que Storm Reid, quien daba vida a Gia, la hermana menor de Rue, no regresará en esta temporada. La tercera entrega de Euphoria tiene programado su estreno oficial para el 12 de abril de 2026, exclusivamente a través de HBO Max.