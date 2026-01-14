¿Cuándo sale la temporada 3 de Euphoria en Argentina?

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta en el primer tráiler de la tercera temporada.

El esperado regreso de Euphoria ya tiene fecha definida. HBO confirmó que la tercera temporada llegará a la Argentina el domingo 12 de abril , con nuevos capítulos semanalmente durante la noche . El primer adelanto oficial revela las transformaciones más profundas que atravesarán los personajes en esta nueva entrega.

El tráiler introduce un salto temporal de cinco años desde el cierre de la segunda temporada. Las primeras escenas muestran a Zendaya interpretando a Rue, lejos de su hogar, en México , mientras sigue lidiando con las consecuencias de su deuda con Laurie .

En la apertura del tráiler, Rue reflexiona sobre su vida años después de terminar la secundaria: admite que no sabe si la realidad coincide con lo que soñaba, aunque, por primera vez, empieza a sentir esperanza . La joven se ve atrapada entre Laurie y un nuevo personaje, enfrentando una batalla por el rumbo de su propio destino .

En un momento clave del avance, Rue advierte que hacer un pacto con el Diablo significa no poder dar marcha atrás . Según explicó Sam Levinson a Deadline , la trama de esta temporada sigue a un grupo de amigos de la infancia que enfrentan cuestiones de fe, búsqueda de redención y la confrontación con el mal , fuera del entorno escolar.

El salto temporal lleva a los protagonistas a la adultez, obligándolos a lidiar con nuevos desafíos y conflictos propios de esta etapa de la vida.

Hunter Schafer regresa como Jules, quien fue el interés romántico de la protagonista en las dos entregas anteriores.

El elenco principal se mantiene casi intacto: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly y Chloe Cherry retoman sus respectivos roles. En esta temporada, Kelly y Cherry pasan a formar parte del elenco regular.

Nuevos conflictos y caras conocidas

A la serie se suman nuevos nombres destacados, entre ellos Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch y Natasha Lyonne, aportando caras frescas a la trama. Las historias de los personajes centrales toman rumbos cada vez más complicados. Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, y Nate, a cargo de Jacob Elordi, continúan juntos y comprometidos, aunque su relación enfrenta tensiones.

La boda se perfila como un evento memorable, pero los conflictos no faltan: la actividad de Cassie en OnlyFans genera roces con Nate, quien en el tráiler reclama por sus largas jornadas de trabajo mientras su prometida se muestra en línea.

Por su parte, Hunter Schafer encarna a Jules, que cursa estudios de arte y, según relató Sam Levinson en Londres, atraviesa el temor a asumir responsabilidades y la ambición de convertirse en pintora profesional.

Alexa Demie, interpretando a Maddy, se traslada a Hollywood, donde se incorpora a una agencia de talentos. Allí observa de cerca cómo muchas jóvenes recurren al sugar dating como estrategia de supervivencia en la industria del entretenimiento.

Maude Apatow, en el rol de Lexi, trabaja como asistente de una showrunner, personaje encarnado por Sharon Stone, profundizando así en la dinámica detrás de cámaras. Una de las historias más relevantes de esta entrega gira en torno a Ali Muhammed.

Innovación visual y técnica cinematográfica

Colman Domingo, en diálogo con Deadline durante la alfombra roja de los Globos de Oro, adelantó que su personaje tendrá un desarrollo mucho más complejo. Además, describió la nueva temporada como devastadoramente hermosa, épica, capaz de romper los esquemas tradicionales de la televisión y con un enfoque que hará que la serie se perciba más como cine que como televisión.

En el aspecto técnico, esta temporada se filmó utilizando película Kodak en 35 mm y 65 mm, convirtiéndose en la primera serie narrativa que emplea de manera extensa el formato de 65 mm, aportando un acabado visual cinematográfico sin precedentes para la televisión.

Sam Levinson y el director de fotografía Marcell Rév trabajaron junto a Kodak para desarrollar un nuevo estándar visual que refleja la evolución de los personajes hacia mundos más amplios y complejos. El rodaje se completó en Los Ángeles, beneficiándose de un incentivo fiscal de 19,4 millones de dólares otorgado por el estado de California. La filmación comenzó en febrero de 2025 y concluyó en noviembre del mismo año.

Ausencias, pérdidas y nuevas incorporaciones

Esta tercera temporada, conformada por ocho capítulos, podría ser la última, según confirmó Francesca Orsi, responsable del área de drama de HBO, en diálogo con Deadline. El grupo de actores también registra ausencias destacadas. Barbie Ferreira (Kat) se desvinculó en 2022 por diferencias creativas, mientras que Storm Reid, quien interpretaba a la hermana menor de Rue, tampoco formará parte de esta entrega.

La partida de Angus Cloud en 2023, conocido por su papel de Fezco, impactó profundamente al equipo de producción y dejó un hueco importante en la narrativa de la serie. Entre las nuevas incorporaciones como villanos, sobresale Adewale Akinnuoye-Agbaje, quien interpreta a un temible narcotraficante que complica aún más la vida de Rue.

La banda sonora también recibe un giro, con la colaboración de Hans Zimmer junto a Labrinth para la composición musical de esta temporada. Euphoria es obra de Sam Levinson, inspirada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin. La producción ejecutiva incluye figuras reconocidas como Drake y Adel “Future” Nur.