La serie de Harry Potter rinde homenaje a Diego Maradona y las redes estallaron.

Un detalle llamó la atención de los fanáticos tanto de Harry Potter como de Maradona : en el especial Harry Potter: El arte detrás de la magia , producido por HBO Max y estrenado el 5 de abril , aparece de manera fugaz una pequeña figura de Diego Maradona colocada en el armario bajo la escalera en Privet Drive , la primera casa del mago .

Este curioso hallazgo se volvió tendencia en redes sociales , generando especial entusiasmo entre el público argentino . La inclusión de la figura de Maradona en la escenografía funciona como un guiño histórico y creativo : la historia se desarrolla en la Inglaterra de la década de 1990 , época en la que el astro argentino era una presencia constante tras el Mundial de Italia 1990 .

Internautas en X e Instagram compartieron la imagen , celebrando el vínculo inesperado entre el universo mágico de Harry Potter y el legendario “ Diez ”. La aparición de la pequeña figura de Maradona obedece al esfuerzo del equipo creativo por dotar de realismo la producción .

El arte detrás de la magia muestra la imagen de Diego Maradona pegada en el armario de Privet Drive, sorprendiendo a fanáticos argentinos.

Incorporar la imagen del futbolista argentino entre los objetos personales de Harry refleja de manera auténtica cómo era el entorno de un niño británico durante los años noventa . Este minucioso detalle no solo refuerza la ambientación temporal , sino que también establece un vínculo curioso entre el universo mágico de Harry Potter y una figura icónica del deporte mundial .

La presencia de Maradona en la escenografía refleja la omnipresencia del futbolista en la Inglaterra de los años noventa tras el Mundial de Italia 1990.

La ambientación noventera y la presencia de Diego Maradona

Esta elección muestra cómo los íconos culturales pueden incorporarse de manera natural en la ambientación, sumando verosimilitud a la historia y ofreciendo nuevas interpretaciones para audiencias de todo el mundo. La figurita de Maradona, en este contexto, conecta dos universos que dejaron una huella profunda en la cultura de los años noventa.

La secuencia se volvió viral en cuestión de pocas horas. Cientos de internautas, principalmente argentinos, replicaron la imagen acompañada del comentario “Fua, el Diego”, percibiendo el detalle como un homenaje al legado global del futbolista.

La nueva serie de Harry Potter para Navidad de 2026 en HBO Max prioriza la recreación fiel de los años noventa y suma homenajes a íconos internacionales.

Entre las reacciones también surgieron mensajes como “Tenés que cerrar el estadio” y “El Diego hizo magia de verdad”, que subrayaron el tono festivo en las redes. Para los fanáticos de Harry Potter y los apasionados del fútbol, la aparición del “Diez” en la serie convirtió a la figurita en uno de los elementos visuales más comentados del especial.

Este fenómeno demuestra cómo la combinación de íconos de la cultura popular y figuras deportivas puede tener un impacto global, alcanzando a audiencias que reconocen en Maradona un símbolo capaz de trascender géneros y fronteras.

La nueva serie de Harry Potter y su homenaje a Diego Maradona

El especial Harry Potter: El arte detrás de la magia sirve como adelanto de la nueva serie que se estrenará en HBO Max durante la Navidad de 2026. Esta producción cuenta con un elenco renovado en su totalidad, con Dominic McLaughlin interpretando a Harry y John Lithgow asumiendo el papel de Albus Dumbledore.

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La serie pone especial atención en reconstruir con detalle la ambientación de los años noventa, procurando que cada elemento contribuya tanto al realismo de la historia como a la conexión emocional con los seguidores, sin importar la generación a la que pertenezcan.

De este modo, el mundo del entretenimiento masivo y el ámbito deportivo se entrelazan dentro de la historia de Harry Potter. La aparición de la figura de Maradona en la escenografía del especial refleja la magnitud de su influencia, que trasciende el terreno del fútbol y, a través de un pequeño guiño, logra conectarse incluso con el mágico universo de Hogwarts.