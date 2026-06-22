Minuto a minuto del lunes 22 de junio en el Mundial 2026: el partido de Argentina y otros resultados

La Selección Argentina tendrá este lunes una nueva presentación en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Después del partido de la Scaloneta, hay otros tres partidos durante la jornada. Seguí el minuto a minuto del partido y de la Copa del Mundo durante el lunes 22 de junio.
Estrenos
A los 81 minutos, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico ingresaron por Rodrigo De Paul y Facundo Medina. De esta manera, los dos experimentados futbolistas sumaron sus primeros minutos en el Mundial 2026.