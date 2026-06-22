lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 13:59
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Minuto a minuto del lunes 22 de junio en el Mundial 2026: el partido de Argentina y otros resultados

La Selección Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Seguí el minuto a minuto del lunes 22 de junio en el Mundial 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Messi gol

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La Selección Argentina tendrá este lunes una nueva presentación en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Después del partido de la Scaloneta, hay otros tres partidos durante la jornada. Seguí el minuto a minuto del partido y de la Copa del Mundo durante el lunes 22 de junio.

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Estrenos

A los 81 minutos, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico ingresaron por Rodrigo De Paul y Facundo Medina. De esta manera, los dos experimentados futbolistas sumaron sus primeros minutos en el Mundial 2026.

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Más cambios

Lionel Scaloni realizó una doble modificación en la Selección Argentina: Julián Álvarez y Nicolás González ingresaron en reemplazo de Lautaro Martínez y Thiago Almada. De esta manera, el entrenador renovó el frente de ataque con los dos futbolistas del Atlético de Madrid.

Argentina vs Austria
Argentina vs Austria

Argentina vs Austria

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Salió el Cuti

A los 12 minutos del segundo tiempo, Nicolás Otamendi ingresó en reemplazo de Cristian “Cuti” Romero. El defensor del Tottenham dejó el campo por una molestia en la rodilla y Lionel Scaloni decidió no arriesgarlo.

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Comenzó el segundo tiempo

La Selección Argentina y Austria ya juegan la parte final de la segunda fecha del Mundial 2026. El equipo de Scaloni gana 1 a 0 con gol de Lionel Messi

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ENTRETIEMPO

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Messi el máximo goleador de los mundiales

Lionel Messi marcó el primer gol contra Austria y rompe el récord histórico de la Copa del Mundo, siendo el máximo goleador con 17 goles

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Messi frotó la lámpara y metió un golazo

¡GOL de Argentina! Lionel Messi concreta la jugada y anota el primer gol para Argentina. Asistencia de Facundo Medina.

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GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA

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35' 1T: Despeje de Argentina

Apareció Cristian Romero para despejar la pelota y darle tranquilidad a Argentina.

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Estadísticas de pases en el partido

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31' 1T: Falta de Argentina

Falta de Alexis Mac Allister (Argentina) a Paul Wanner (Austria).

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¡Sigue el primer tiempo!

Argentina vs Austria

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PAUSA DE HIDRATACIÓN

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22' 1T: Despeje de Argentina

Cristian Romero (Argentina) despejó al córner y habrá tiro de esquina.

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22' 1T: Tiro al arco de Austria

Tiro de Marcel Sabitzer (Austria) rechazado por Cristian Romero (Argentina).

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18´1T: Jugada clarita para Argentina

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15' 1T: Falta de Austria

Falta de Romano Schmid (Austria) a Enzo Fernández (Argentina).

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14' 1T: Tiro al arco de Austria

Tiro de Marcel Sabitzer (Austria) rechazado por Alexis Mac Allister (Argentina).

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Messi erró un penal

Lo erró Lionel Messi. El penal se va desviado y todo sigue igual en el marcador.

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¡PENAL PARA ARGENTINA!

Amin Mohamed Omar chequea una jugada por posible penal para Argentina. Falta de Stefan Posch (Austria) sobre Lautaro Martínez en el área.

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1' 1T: Fuera de lugar para Argentina

Offside de Argentina. El árbitro marcó posición adelantada, tras un intento de Thiago Almada.

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¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

¡Comenzó el partido! Argentina y Austria ya juegan en el estadio Dallas, con arbitraje de Amin Mohamed Omar.

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Formaciones de Argentina y Austria

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Sonó el Himno Argentino

Con un estadio repleto de argentinos, sonó el Himno Argentino en el AT&T Stadium.

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Locura por el Dibu Martínez

El arquero argentino salió a la cancha para el precalentamiento y los hinchas se volvieron locos.

El precalentamiento del Dibu Martínez
El precalentamiento del Dibu Martínez

El precalentamiento del Dibu Martínez

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Así llegaban los austríacos al estadio en Dallas

Un grupo enorme de hinchas llegó con una bandera gigante para alentar a la selección de Austria en la previa del partido frente a Argentina.

Embed - LA PROCESIÓN DE LOS HINCHAS AUSTRÍACOS PARA JUGAR CON ARGENTINA

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Los hinchas argentinos coparon Dallas

Una multitud de fanáticos argentinos llegó a las inmediaciones del estadio para acompañar a la Scaloneta. Banderas con los rostros de Maradona, Di María, Messi y el Dibu Martínez llenaron de color las calles.

NOTA COMPLETA EN TODOJUJUY

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El posteo de la AFA: "Las armaduras ya están preparadas"

La Asociación del Fútbol Argentino hizo un posteo con parte de las camisetas de la Selección Nacional y ¡la espera se hace eterna!

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La cábala intacta: De Paul y Paredes no cambian por nada los caramelos en la cancha

Como hacen cada vez que Argentina juega un partido, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes, llegan a la cancha para comer los tradicionales caramelos en el campo de juego.

Embed - PAREDES Y DE PAUL, MANTIENEN LA CÁBALA

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Los jujeños ya palpitan el mundial: Messi sigue siendo el elegido

La expectativa crece en Jujuy de cara al partido que la Argentina disputará este lunes desde las 14 frente a Austria.

En una recorrida por las calles de la capital jujeña, los hinchas se mostraron confiados en una nueva victoria del equipo de Lionel Scaloni y se animaron a pronosticar resultados, goleadores y hasta las cábalas que acompañarán el encuentro.

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Equipo confirmado de Lionel Scaloni para el partido de hoy

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Locura por Messi en la llegada de Argentina al estadio

La Selección Argentina arribó al AT&T Stadium y fue recibida con una ovación de los hinchas. La euforia explotó cuando Lionel Messi bajó del micro y apareció en la pantalla gigante.

NOTA COMPLETA EN TODOJUJUY

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La cábala de la Selección Argentina

El presidente Chiqui Tapia cumplió la cábala como todos los partidos con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

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Los partidos del lunes 22 de junio

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El egipcio Amin Mohamed Omar es el árbitro

La FIFA designó al egipcio Amin Mohamed Omar como árbitro del partido entre la Selección Argentina y Austria, que se jugará desde las 14 por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Considerado uno de los mejores árbitros de Egipto y una figura reconocida en el fútbol africano, Mohamed Omar tendrá a su cargo un encuentro clave para las aspiraciones del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

MÁS INFORMACIÓN EN LA NOTA.

Amin Mohamed Omar, el árbitro para Argentina vs Austria.

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A qué hora juega la Selección Argentina vs. Austria y cómo verlo

  • Fecha: lunes 22 de junio.
  • Horario: 14.00 hora de Argentina
  • Estadio: Dallas Stadium.
  • Árbitro: Amin Mohamed Omar

El partido dará comienzo a las 14-00hs (de Argentina) y será transmitido en vivo por TV a través de las pantallas de TyC Sports, DSports, Telefe y la TV Pública.

MÁS INFORMACIÓN EN LA NOTA.

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Los posibles escenarios de la Selección Argentina para clasificar a 16avos del Mundial 2026

  • Si la Argentina se impone en los dos encuentros que le quedan: obtendrá la clasificación
  • Si la Argentina consigue una victoria en uno de los dos partidos restantes (y en el otro empata o cae): quedará muy cerca de la clasificación
  • Si la Argentina empata ambos encuentros: quedará muy cerca de la clasificación
  • Si la Argentina suma un empate y una derrota: la clasificación seguiría siendo probable y la diferencia de gol será determinante
  • Si la Argentina cae en ambos encuentros: quedará al borde de la eliminación y dependerá de otros resultados

MÁS INFORMACIÓN EN LA NOTA.

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La formación de la Selección Argentina vs. Austria

Lionel Scaloni define el equipo para la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo y prepara al menos un cambio: sale Gonzalo Montiel e ingresa Nahuel Molina.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

MÁS INFORMACIÓN EN LA NOTA

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La previa de Argentina vs Austria

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Argentina quiere consolidar su buen arranque

El seleccionado nacional llega con confianza luego de imponerse por 3 a 0 sobre Argelia en su estreno mundialista. En aquel encuentro, Argentina mostró contundencia ofensiva y solidez defensiva para quedarse con una victoria que la ubicó en la parte alta de la tabla. Los tres tantos los marcó Lionel Messi.

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Un duelo clave por el liderazgo del Grupo J

Tanto Argentina como Austria llegan a la segunda jornada con tres puntos y la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación. La Albiceleste lidera el Grupo J por diferencia de gol tras el triunfo por 3 a 0 sobre Argelia, mientras que Austria se ubica en la segunda posición luego de su victoria por 3 a 1 ante Jordania.

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La ilusión argentina sigue intacta

Con el envión anímico del debut y el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo, Argentina afrontará un partido que puede marcar el rumbo de su campaña en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos) a las 14:00 horas.

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Qué partidos se juegan hoy, 22 de junio

  • Argentina vs. Austria - Grupo J: 14 horas
  • Francia vs. Irak - Grupo I: 18 horas
  • Noruega vs. Senegal - Grupo I: 21 horas
  • Jordania vs. Argelia - Grupo J: 00 horas

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