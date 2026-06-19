Mundial 2026: la FIFA confirmó quién será el árbitro del próximo partido de Argentina ante Austria

Argentina ya tiene árbitro para su duelo frente a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026.

La Selección Argentina ya tiene confirmado quién será el árbitro en su próximo compromiso del Mundial 2026 frente a Austria. El conjunto albiceleste se presentará el lunes en el AT&T Stadium de Dallas, luego de iniciar su camino en el torneo con una victoria por 3 a 0 sobre Argelia en Kansas City, encuentro en el que Lionel Messi marcó los tres tantos.

Para ese cruce correspondiente a la segunda jornada del Grupo J, la FIFA confirmó la designación del árbitro egipcio Amin Mohamed como máxima autoridad del partido entre Argentina y Austria.

La FIFA anunció el árbitro para el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026. Nacido el 25 de septiembre de 1985, combina su carrera como abogado con la de árbitro internacional, condición que obtuvo en 2017. A lo largo de su trayectoria acumuló experiencia en competencias organizadas por la FIFA, entre ellas el Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2019 disputado en Brasil.

En la actual Copa del Mundo ya tuvo participación al estar al frente del encuentro entre Corea del Sur y República Checa, actuación que fue bien valorada y le permitió dejar una impresión positiva en su estreno dentro del certamen.

Su forma de arbitrar, marcada por permitir la continuidad del juego, utilizar correctamente la ventaja y reducir al mínimo las detenciones, quedó evidenciada en un encuentro dinámico que se desarrolló sin situaciones controvertidas. Embed ¡ÁRBITRO CONFIRMADO PARA EL SEGUNDO PARTIDO DE LA SCALONETA! El egipcio Amin Mohamed dirigirá el duelo clave entre Argentina - Austria en Dallas.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/v38maqHYdF — SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2026 Para este compromiso, el juez egipcio contará con la asistencia de sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como jueces de línea. Por su parte, los españoles Alejandro Hernández y Diego Sánchez desempeñarán las funciones de cuarto árbitro y árbitro suplente, respectivamente. Amin Mohamed Omar, el árbitro para Argentina vs Austria. La posible formación de Argentina ante Austria De esta manera, el conjunto argentino tendría previsto salir al campo frente a Austria con la siguiente alineación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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