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19 de junio de 2026 - 09:34
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Mundial 2026: Senegal va por la recuperación ante una Noruega en alza

Noruega y Senegal se enfrentan en el estadio Nueva York. El duelo se jugará el lunes 22 de junio desde las 21:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: Senegal va por la recuperación ante una Noruega en alza
BsAs (DataFactory)

El juego entre Noruega y Senegal se disputará el próximo lunes 22 de junio por la fecha 2 del grupo I del Mundial, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Nueva York.

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Partido de alto impacto en el Grupo I entre dos selecciones que comenzaron el Mundial con sensaciones opuestas. Los nórdicos intentarán dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final tras un estreno convincente, mientras que el combinado africano necesita recuperarse para no complicar sus aspiraciones de avanzar de ronda.

Noruega tuvo un debut arrollador al imponerse por 4-1 a Irak. Luego de que su rival encontrara el empate transitorio, el conjunto europeo volvió a tomar el control del encuentro y terminó construyendo una goleada que lo dejó como líder de la zona gracias a su diferencia de gol.

Senegal, por su parte, comenzó su participación en el Mundial con una derrota por 3-1 frente a Francia. Los africanos lograron descontar sobre el cierre del encuentro por medio de Ibrahim Mbaye, pero no pudieron sostener el ritmo en el complemento y terminaron cediendo ante la jerarquía del conjunto galo.

Será el primer duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. En su único enfrentamiento previo, los africanos se quedaron con la victoria por 2-1.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Noruega en el próximo partido del Mundial
  • Grupo I - Fecha 3: vs Francia: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Senegal en el próximo partido del Mundial
  • Grupo I - Fecha 3: vs Irak: 26 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Horario Noruega y Senegal, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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