A qué hora juega la Selección Argentina vs. Austria y cómo verlo

La Selección Argentina tendrá este lunes una nueva presentación en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Tras el sólido debut con victoria ante Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará sumar tres puntos que lo acerquen a la clasificación para la próxima ronda.

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El encuentro se presenta como una prueba importante para la Albiceleste, ya que enfrente estará una selección austríaca que también comenzó el torneo con una victoria y que comparte el liderazgo de la zona.

El partido dará comienzo a las 14-00hs (de Argentina) y será transmitido en vivo por TV a través de las pantallas de TyC Sports, DSports, Telefe y la TV Pública . Además, se podrá ver vía streaming a través de Disney+, DGO, Flow Sports y Paramount+ .

Argentina quiere consolidar su buen arranque

El seleccionado nacional llega con confianza luego de imponerse por 3 a 0 sobre Argelia en su estreno mundialista. En aquel encuentro, Argentina mostró contundencia ofensiva y solidez defensiva para quedarse con una victoria que la ubicó en la parte alta de la tabla.

Con figuras de experiencia y una base consolidada tras los éxitos de los últimos años, la Albiceleste intentará repetir el rendimiento exhibido en el debut para quedar a un paso de los octavos de final.

Además, una victoria le permitiría llegar a la última fecha con grandes posibilidades de asegurar el primer puesto del grupo.

Austria también llega en alza

El conjunto europeo inició su participación con una victoria por 3 a 1 frente a Jordania y demostró que será un rival de cuidado para cualquier selección de la zona.

Austria mostró eficacia en ataque y aprovechó las oportunidades que generó para quedarse con tres puntos valiosos en su estreno mundialista.

El equipo europeo apuesta a su disciplina táctica, intensidad física y capacidad para presionar alto, características que lo han convertido en uno de los seleccionados más competitivos del continente en los últimos años.

Un duelo clave por el liderazgo del Grupo J

Tanto Argentina como Austria llegan a la segunda jornada con tres puntos y la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación.

La Albiceleste lidera el Grupo J por diferencia de gol tras el triunfo por 3 a 0 sobre Argelia, mientras que Austria se ubica en la segunda posición luego de su victoria por 3 a 1 ante Jordania.

Por detrás aparecen Argelia y Jordania, que todavía no lograron sumar unidades.

Quien se quede con el triunfo dará un paso fundamental rumbo a la próxima fase y afrontará la última fecha con una posición privilegiada.

La última fecha del grupo

Luego del choque ante Austria, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio frente a Jordania.

Austria, por su parte, se medirá ese mismo día con Argelia.

Los resultados de esta segunda fecha podrían comenzar a definir el panorama del Grupo J y acercar a uno de los dos seleccionados a los octavos de final.

La ilusión argentina sigue intacta

Con el envión anímico del debut y el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo, Argentina afrontará un partido que puede marcar el rumbo de su campaña en el Mundial 2026.

Miles de hinchas argentinos volverán a seguir de cerca a la Selección, con la esperanza de ver un nuevo triunfo que la deje cada vez más cerca de los octavos y mantenga vivo el sueño mundialista.