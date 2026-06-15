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15 de junio de 2026 - 18:35
Deportes.

Lionel Scaloni habló antes del debut de la Selección Argentina: qué dijo sobre el 11 inicial

El entrenador de la Selección Argentina advirtió sobre el rival, confirmó que el Dibu Martínez está disponible y habló brindó varias declaraciones más.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.

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El entrenador no confirmó la formación inicial para el estreno mundialista, aunque sí aseguró que Emiliano “Dibu” Martínez está disponible para ser titular. Además, aclaró que no hay lesionados en el plantel y que la decisión final se la comunicará primero a los futbolistas.

“Todavía no se lo dije a los chicos, se los diré a la tarde cuando hagamos la última práctica”, expresó Scaloni, quien mantiene algunas dudas para el armado del once, especialmente en el lateral izquierdo.

Scaloni advirtió sobre Argelia

Selección Argentina
Se viene el debut de la Selecci&oacute;n Argentina.

Se viene el debut de la Selección Argentina.

El técnico campeón del mundo remarcó que Argentina no debe confiarse en el debut y elogió el nivel de Argelia, primer rival del grupo J.

“Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”, señaló Scaloni. También explicó que se trata de una selección con jugadores rápidos, buen pie y variantes tácticas, ya que puede jugar con línea de tres o de cuatro.

En ese sentido, el entrenador recordó la experiencia del Mundial anterior y sostuvo que el primer partido es importante, aunque no necesariamente definitivo. “Ya tenemos la experiencia del último Mundial sobre que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante”, dijo.

Messi y Julián, disponibles

Scaloni también fue consultado por Lionel Messi y por Julián Álvarez. Sobre el capitán argentino, aseguró que se lo ve bien y destacó lo que genera su presencia dentro de la cancha.

“Todo el mundo quiere verlo jugar. No veo nada negativo que él esté adentro de la cancha. Ha estado en diferentes condiciones y siempre fue fundamental”, indicó.

En cuanto a Julián Álvarez, explicó que arrastraba una molestia en el tobillo, pero que fue cuidado durante los últimos días y está disponible para el debut.

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Otamendi y su último Mundial

Nicolás Otamendi, uno de los referentes del plantel, también habló en conferencia y reconoció que este será su último Mundial con la camiseta argentina.

“Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores del país. Queremos defender el título y nos preparamos para dar lo mejor”, expresó el defensor.

La Selección Argentina debutará este martes 16 de junio, desde las 22, ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Será el primer paso del equipo de Scaloni en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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