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15 de junio de 2026 - 11:50
Mundial 2026.

¿En casa o afuera? Cómo estará el tiempo en Jujuy para ver a la Selección Argentina

La Selección Argentina debuta ante Argelia en el Mundial 2026 y mucha gente espera ansiosa el partido que se jugará este martes a las 22 horas.

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Por  Federico Franco
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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para San Salvador de Jujuy, el martes 16 de junio tendrá una mínima de 7° y una máxima de 17°, con cielo entre nublado y mayormente nublado durante buena parte de la jornada.

Hacia la tarde, el tiempo mejorará parcialmente, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que llegaría a los 17°, el valor más alto del día.

La buena noticia para quienes tienen pensado salir a ver el partido es que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada. Es decir, no se esperan lluvias ni durante la previa ni a la hora del encuentro.

La noche del debut de Argentina

La agenda de la selección argentina hasta el Mundial 2026.
Se viene el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Para la noche, momento en el que jugará la Selección, el pronóstico marca cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 11°. El viento será leve, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h del sector noreste.

Con ese panorama, será una noche fresca, pero sin condiciones adversas. Quienes elijan salir a algún bar, juntarse con amigos o ver el partido fuera de casa deberán tener a mano abrigo, especialmente al regreso.

¿Conviene verlo en casa o salir?

El clima no sería un impedimento para salir. Sin lluvias previstas y con viento leve, la noche se presenta apta para reuniones, bares o pantallas compartidas. De todos modos, por la temperatura, el plan en casa también aparece como una buena opción para quienes prefieran evitar el frío.

El debut de Argentina será uno de los momentos más esperados de la primera fase del Mundial 2026, y en Jujuy se vivirá con una jornada fresca, nublada y sin precipitaciones.

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