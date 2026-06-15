Mundial 2026: Suecia aplastó a Túnez y lidera el Grupo F

Suecia aplastó a Túnez (Foto: FIFA)

Suecia protagonizó una de las actuaciones más contundentes en lo que va del Mundial 2026. El conjunto escandinavo derrotó por 5 a 1 a Túnez en Monterrey y se adueñó de la cima del Grupo F luego de la primera fecha de la fase de grupos.

Con una exhibición de contundencia ofensiva, los dirigidos por Graham Potter marcaron diferencias desde los primeros minutos y nunca permitieron una reacción sostenida del conjunto africano. La gran figura de la noche fue Yasin Ayari, autor de dos goles en una presentación que quedará entre las más destacadas de la jornada inaugural.

El resultado adquirió aún más valor para los suecos debido al empate 2 a 2 entre Países Bajos y Japón, el otro encuentro de la zona. Gracias a esa combinación de resultados, Suecia quedó como líder en soledad al finalizar la primera fecha.

Embed Cómo quedó el Grupo F del Mundial 2026 La goleada permitió que Suecia quedara en lo más alto del Grupo F con tres puntos y una amplia diferencia de gol, un aspecto que puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda. En el otro encuentro de la zona, Países Bajos y Japón igualaron 2 a 2 en un partido muy equilibrado, resultado que favoreció directamente a los suecos. La próxima presentación de Suecia será frente a Países Bajos, mientras que Túnez intentará recuperarse cuando enfrente a Japón en un duelo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones mundialistas. Suecia Suecia aplastó a Túnez (Foto: FIFA)

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