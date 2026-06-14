Mundial 2026: Países Bajos y Japón empataron 2-2 en un partidazo

Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la jornada mundialista al empatar 2 a 2 por la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo neerlandés estuvo dos veces arriba en el marcador, pero Japón reaccionó y rescató un punto sobre el final.

El primer tiempo fue cerrado, con mayor dominio de Países Bajos, que manejó la pelota durante buena parte del encuentro y generó más situaciones de peligro. Sin embargo, Japón se sostuvo con orden, paciencia y salidas rápidas, esperando su momento para lastimar.

La historia se abrió recién en el complemento. A los 5 minutos del segundo tiempo, Virgil van Dijk apareció para poner el 1-0 a favor de Países Bajos y darle tranquilidad a un equipo que venía insistiendo desde la primera parte.

La respuesta japonesa no tardó demasiado. A los 11 minutos, Keito Nakamura marcó el empate 1-1 y volvió a meter a Japón en partido. Ese gol cambió el clima del encuentro, porque obligó a Países Bajos a acelerar otra vez y le dio confianza al conjunto asiático para animarse más en ataque.

El equipo neerlandés volvió a ponerse en ventaja a los 18 minutos del segundo tiempo, gracias a Crysencio Summerville, que marcó el 2-1. A partir de ahí, el partido ganó intensidad: Países Bajos intentó sostener la diferencia con posesión y cambios, mientras Japón movió el banco en busca de frescura ofensiva.

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Japón encontró el empate sobre el final

Cuando parecía que Países Bajos se quedaba con la victoria, Japón volvió a golpear. A los 43 minutos del segundo tiempo, Koki Ogawa, que había ingresado desde el banco, convirtió el 2-2 y desató el festejo japonés.

El empate terminó premiando la insistencia de Japón, que nunca se entregó pese al dominio rival. Países Bajos tuvo más la pelota, acumuló más pases y llegó con frecuencia al arco, pero no logró cerrar el partido cuando estaba arriba.

El tramo final tuvo tensión, amonestaciones y mucha disputa. Micky van de Ven recibió una tarjeta amarilla en tiempo de descuento, mientras que Memphis Depay también había sido amonestado minutos antes. Crysencio Summerville, autor del segundo gol neerlandés, también vio la amarilla.

El 2-2 dejó una sensación de oportunidad perdida para Países Bajos, que estuvo dos veces en ventaja y no pudo asegurar los tres puntos. Para Japón, en cambio, el resultado tuvo sabor positivo: rescató un empate ante un rival fuerte y demostró capacidad de reacción en un partido exigente.

En una fase de grupos donde cada punto puede ser decisivo, ambos seleccionados deberán ajustar detalles para sus próximos compromisos. Países Bajos mostró jerarquía, pero le faltó firmeza para sostener el resultado. Japón, con menos posesión, fue efectivo y encontró premio en el cierre.