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14 de junio de 2026 - 08:44
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Inglaterra arranca el Grupo L ante Croacia en el Mundial 2026

Toda la previa del duelo entre Inglaterra y Croacia. El partido se jugará en el estadio Dallas el miércoles 17 de junio a las 17:00 (hora Argentina).

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Inglaterra arranca el Grupo L ante Croacia en el Mundial 2026
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El duelo entre Inglaterra y Croacia correspondiente a la fecha 1 del grupo L se disputará en el estadio Dallas desde las 17:00 (hora Argentina), el miércoles 17 de junio.

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Este encuentro reeditará un choque legendario de la Copa del Mundo: la semifinal de Rusia 2018, en la que Croacia se impuso por 2-1 en la prórroga, único enfrentamiento entre ambos en el torneo.

Inglaterra se prepara para disputar su 17.ª edición mundialista, con una destacada racha de ocho participaciones consecutivas desde Francia 1998. Tras su debut en Brasil 1950, alcanzó su punto más alto en 1966, cuando se consagró campeón como anfitrión al vencer 4-2 a la República Federal de Alemania.

Desde entonces, Inglaterra estuvo dos veces entre las cuatro mejores selecciones del torneo (1990 y 2018), campañas que la llevaron a disputar el partido por el tercer puesto, además de alcanzar los cuartos de final en otras cinco ocasiones.

Su actualidad también respalda su candidatura: en octubre de 2025, con dos partidos por jugar, fue la primera selección europea en asegurar su clasificación y cerró la fase de grupos con puntaje ideal y sin goles en contra.

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Francia 1998 y Catar 2022, Croacia sostiene un registro notable en la Copa del Mundo, con semifinales en la mitad de sus participaciones. Ante rivales del Viejo Continente, presenta un dato clave: solo perdió 2 de sus últimos 11 partidos en el torneo.

En total, acumula siete presencias y atraviesa una racha de cuatro clasificaciones consecutivas. Bajo la conducción de Zlatko Dalić, dominó el grupo L de las eliminatorias europeas y aseguró el primer puesto con un partido por disputar, tras sumar siete victorias y un empate.

Inglaterra lidera el historial frente a Croacia con seis victorias en once enfrentamientos. Por su parte, el conjunto croata se impuso en tres ocasiones, mientras que los dos duelos restantes terminaron en empate.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Inglaterra en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo L - Fecha 2: vs Ghana: 23 de junio - 17:00 (hora Argentina)
  • Grupo L - Fecha 3: vs Panamá: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Croacia en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo L - Fecha 2: vs Panamá: 23 de junio - 20:00 (hora Argentina)
  • Grupo L - Fecha 3: vs Ghana: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)
Horario Inglaterra y Croacia, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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