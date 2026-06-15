La canción de los hinchas de Brasil contra Argentina en el Mundial 2026

Hinchas de Brasil le hicieron una canción a Argentina.

La pasión mundialista ya comenzó a sentirse dentro y fuera de los estadios. Mientras las selecciones disputan sus primeros partidos en la Copa del Mundo 2026 , los hinchas también juegan su propio campeonato desde las tribunas y las redes sociales.

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En las últimas horas, un nuevo cántico creado por simpatizantes de Brasil empezó a circular con fuerza en distintas plataformas digitales. La canción apunta directamente a la Selección Argentina y rápidamente generó repercusión entre fanáticos de ambos países.

La rivalidad futbolera entre argentinos y brasileños suma un nuevo capítulo a través de una letra provocadora que busca instalarse como uno de los cantos característicos de la torcida durante el certamen internacional.

El video comenzó a difundirse en redes sociales acompañado por imágenes de hinchas brasileños cantando y celebrando en la previa de los encuentros mundialistas.

La frase que más llamó la atención es la que repite: "Llora argentino, el sueño acabó. Soy brasileño, soy tu terror", un mensaje cargado de ironía y chicana futbolera dirigido a los campeones del mundo.

La grabación acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas, impulsada por usuarios que compartieron el material en distintas plataformas y grupos vinculados al Mundial 2026.

Embed - LA CANCIÓN DE BRASIL CONTRA ARGENTINA

La rivalidad más grande de Sudamérica

Los cruces entre Argentina y Brasil siempre generan un clima especial. La historia compartida entre ambas potencias del fútbol convirtió cada enfrentamiento en un acontecimiento seguido por millones de personas alrededor del planeta.

Esa competencia no se limita al terreno de juego. A lo largo de los años, las canciones, las cargadas y los intercambios entre hinchadas pasaron a formar parte de la cultura futbolera de ambos países.

En cada Copa del Mundo suelen aparecer nuevos cánticos que buscan exaltar el orgullo nacional y, al mismo tiempo, provocar al rival de toda la vida. Esta vez fueron los brasileños quienes tomaron la iniciativa con una canción que ya comenzó a ganar popularidad.

La respuesta de los argentinos no tardó en llegar

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, la difusión del video provocó reacciones inmediatas entre los hinchas argentinos, que respondieron con comentarios, memes y referencias a los antecedentes recientes entre ambas selecciones.

Muchos usuarios recordaron la conquista argentina en Qatar 2022 y los últimos enfrentamientos oficiales para responder a la provocación brasileña. Otros eligieron tomarse la situación con humor y alimentar el folclore futbolero que caracteriza a los torneos internacionales.

Mientras tanto, el cántico continúa expandiéndose entre los simpatizantes de Brasil y promete acompañar a la torcida durante gran parte del Mundial.

El Mundial también se juega en las tribunas

Las canciones forman parte de la identidad de cada selección y representan una expresión cultural que suele acompañar a los equipos durante las grandes competencias.

En México, Estados Unidos y Canadá ya comenzaron a escucharse distintos repertorios de las hinchadas que llegaron desde todas partes del mundo para seguir a sus selecciones.