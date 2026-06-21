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21 de junio de 2026 - 09:17
Fútbol.

Mundial 2026: Argentina pone la mira en Austria y prepara su viaje a Dallas

La Selección completará sus últimos entrenamientos antes de viajar a Texas para afrontar un encuentro que puede acercarlo a la siguiente fase del Mundial 2026.

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Por  Agustín Weibel
Mundial 2026: Argentina pone la mira en Austria y prepara su viaje a Dallas

Mundial 2026: Argentina pone la mira en Austria y prepara su viaje a Dallas

La Selección Argentina ya comenzó a enfocarse en su próximo compromiso en el Mundial 2026 y se prepara para viajar a Dallas, donde enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Tras el triunfo conseguido en el debut, el equipo nacional buscará sumar una nueva victoria que le permita quedar muy cerca de asegurar su clasificación a la fase eliminatoria.

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La delegación albiceleste permanecerá por unas horas más en Kansas City, ciudad que funciona como base operativa durante la competencia. Allí, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni llevará adelante las últimas prácticas antes de emprender el viaje hacia Texas.

Como parte de la agenda previa al encuentro, el seleccionado realizará entrenamientos enfocados en aspectos tácticos y físicos, además de cumplir con las actividades protocolares habituales, entre ellas la conferencia de prensa oficial antes del partido.

Un duelo que puede definir gran parte del grupo

Después de comenzar el torneo con una victoria, Argentina afrontará un compromiso de gran importancia frente al conjunto austríaco. Un resultado favorable le permitiría consolidarse en la parte alta de la tabla y encaminar su clasificación a la próxima instancia del certamen.

Por ese motivo, el cuerpo técnico trabaja en los últimos ajustes para llegar en óptimas condiciones a un encuentro que podría resultar decisivo para el futuro inmediato del equipo en la Copa del Mundo.

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Scaloni analiza variantes para el equipo titular

En los días previos al viaje, una de las principales incógnitas pasa por la conformación de algunos sectores del once inicial. El lateral derecho es una de las posiciones que todavía genera análisis dentro del cuerpo técnico, mientras que también existen evaluaciones en la zona ofensiva.

Además, varios futbolistas que atravesaron molestias físicas durante las últimas semanas continúan evolucionando favorablemente y podrían sumar minutos en el próximo compromiso dependiendo de su respuesta en los entrenamientos.

Cambios en la delegación

La preparación para el partido también estuvo marcada por la salida de uno de los futbolistas que acompañaban al plantel durante la etapa de trabajo en Estados Unidos. El arquero que formaba parte del grupo dejó la concentración para incorporarse a la pretemporada de su club en Europa.

Mientras tanto, el resto de la delegación mantiene el foco puesto en el objetivo inmediato: llegar de la mejor manera al duelo frente a Austria y dar un nuevo paso hacia la clasificación.

Con la ilusión intacta y el respaldo de miles de hinchas que siguen cada movimiento del equipo, la Selección Argentina emprenderá en las próximas horas su viaje a Dallas, donde buscará continuar por la senda de la victoria en el Mundial 2026.

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