Mundial 2026: goleada de Países Bajos que se acerca a la clasificación

Países Bajos y Suecia se enfrentaron este sábado en el Houston Stadium, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . El conjunto neerlandés fue ampliamente superior y se quedó con una contundente victoria por 5 a 1.

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Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dos goles cada uno, mientras que Crysencio Summerville completó la goleada . Con este resultado, Países Bajos quedó a un paso de asegurar su lugar en la próxima instancia, mientras que Suecia deberá buscar la recuperación en la última jornada del grupo.

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