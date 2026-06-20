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20 de junio de 2026 - 16:15
Deportes.

Mundial 2026: goleada de Países Bajos que se acerca a la clasificación

Países Bajos derrotó a Suecia 5 a 1 en la fase de grupos del Mundial 2026 que se esta jugando en México, Estados Unidos y Canadá.

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Mundial 2026: goleada de Países Bajos 

Países Bajos y Suecia se enfrentaron este sábado en el Houston Stadium, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto neerlandés fue ampliamente superior y se quedó con una contundente victoria por 5 a 1.

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Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dos goles cada uno, mientras que Crysencio Summerville completó la goleada. Con este resultado, Países Bajos quedó a un paso de asegurar su lugar en la próxima instancia, mientras que Suecia deberá buscar la recuperación en la última jornada del grupo.

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