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19 de junio de 2026 - 23:59
Fútbol.

Mundial 2026: Brasil goleó a Haití y puso un pie en 16avos

En Philadelphia, la Verdeamarela se repuso con un 3-0. Lo goles fueron de Cunha en duplicado y otro tanto de Vinicius.

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Por  Agustín Weibel
Mundial 2026: Brasil goleó a Haití y puso un pie en 16avos

Mundial 2026: Brasil goleó a Haití y puso un pie en 16avos

Brasil recuperó su esencia este viernes tras el empate en el debut del Mundial 2026 frente a Marruecos y eliminó a Haití con un 3-0 en Philadelphia sellado en el primer tiempo merced a un doblete de Matheus Cunha y el tanto restante de Vinicius.

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Los de Carlo Ancelotti tuvieron momentos pletóricos aprovechando y forzando los errores del rival y quedaron virtualmente clasificados a 16avos de final compartiendo la cima del Grupo C con Marruecos.

Mundial 2026: Brasil goleó a Haití y puso un pie en 16avos

Después de un comienzo de torneo que había dejado interrogantes tras la igualdad frente a Marruecos, Brasil respondió con una actuación convincente y derrotó por 3-0 a Haití en la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El conjunto sudamericano resolvió el encuentro durante la primera mitad y quedó en una posición inmejorable para avanzar a la siguiente instancia.

La diferencia comenzó a construirse a los 23 minutos, cuando Matheus Cunha aprovechó una rápida transición ofensiva para abrir el marcador. El delantero volvió a aparecer poco después con una definición precisa que amplió la ventaja y confirmó el dominio brasileño.

Antes de llegar al entretiempo, Vinicius Júnior coronó una destacada acción colectiva y estableció el tercer tanto de la noche, resultado que prácticamente sentenció el partido.

En el complemento, Haití intentó descontar mediante algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa firme y con las respuestas seguras de Alisson bajo los tres palos. Brasil, con la tranquilidad que le otorgaba la ventaja, administró el ritmo del juego y evitó sobresaltos.

La única preocupación para el cuerpo técnico fue la salida anticipada de Raphinha, quien abandonó el campo por una molestia física antes del descanso y encendió una señal de alerta de cara a los próximos compromisos.

Con este triunfo, el seleccionado brasileño comparte la cima del Grupo C y quedó virtualmente clasificado a los 16avos de final. Su próximo desafío será frente a Escocia, mientras que Haití buscará recuperarse cuando se mida con Marruecos.

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