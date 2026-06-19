Mundial 2026: Marruecos derrotó a Escocia 1 a 0

Marruecos venció 1 a 0 a Escocia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 , gracias a un gol convertido por Ismael Saibari cuando apenas se disputaban dos minutos. El tanto se convirtió en el más rápido registrado hasta el momento en la competencia.

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El seleccionado africano comenzó el encuentro con intensidad y logró ponerse en ventaja en su primera aproximación clara. La jugada nació de una extensa combinación de pases y terminó con una definición potente que superó al arquero Angus Gunn.

A los dos minutos, Marruecos construyó una acción colectiva con varios toques sucesivos de un lado al otro del campo. El movimiento permitió generar el espacio para la aparición de Ismael Saibari, quien recibió y sacó un fuerte remate. La pelota superó la resistencia de Angus Gunn y terminó en el fondo del arco para establecer el 1-0.

La ventaja coloca de manera parcial a Marruecos en el primer puesto del Grupo C. El seleccionado africano había empatado 1-1 frente a Brasil durante la primera jornada. Escocia, por su parte, llegó al encuentro después de vencer 1-0 a Haití en su presentación mundialista.

El partido continúa con Marruecos arriba por la mínima diferencia, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.