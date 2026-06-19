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19 de junio de 2026 - 21:04
Fútbol.

Mundial 2026: Marruecos derrotó a Escocia 1 a 0

Ismael Saibari convirtió a los dos minutos tras una jugada colectiva y le dio el triunfo al seleccionado africano por la segunda fecha.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Marruecos derrotó a Escocia.

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El seleccionado africano comenzó el encuentro con intensidad y logró ponerse en ventaja en su primera aproximación clara. La jugada nació de una extensa combinación de pases y terminó con una definición potente que superó al arquero Angus Gunn.

Marruecos derrotó a Escocia.
Marruecos derrotó a Escocia.

Marruecos derrotó a Escocia.

A los dos minutos, Marruecos construyó una acción colectiva con varios toques sucesivos de un lado al otro del campo. El movimiento permitió generar el espacio para la aparición de Ismael Saibari, quien recibió y sacó un fuerte remate. La pelota superó la resistencia de Angus Gunn y terminó en el fondo del arco para establecer el 1-0.

La ventaja coloca de manera parcial a Marruecos en el primer puesto del Grupo C. El seleccionado africano había empatado 1-1 frente a Brasil durante la primera jornada. Escocia, por su parte, llegó al encuentro después de vencer 1-0 a Haití en su presentación mundialista.

El partido continúa con Marruecos arriba por la mínima diferencia, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.

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