Mundial 2026: cómo es la clasificación, criterios de desempate y qué pasa con los terceros

El Mundial 2026 estrenó un formato ampliado con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos , por lo que también cambió la manera de acceder a la fase eliminatoria.

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Cada seleccionado disputa tres partidos durante la primera etapa. Al finalizar la fase de grupos, avanzan a los dieciseisavos de final los dos equipos mejor ubicados de cada zona y los ocho mejores terceros.

En total, 32 selecciones continuarán en competencia, mientras que las restantes 16 quedarán eliminadas.

De los 12 grupos avanzarán directamente los primeros y segundos, lo que representa un total de 24 selecciones.

A ellos se sumarán los ocho mejores equipos que terminen en la tercera posición. Esto implica que cuatro de los 12 terceros quedarán eliminados al terminar la primera etapa.

El nuevo formato permite que una selección pueda continuar en el torneo aunque termine tercera en su zona, siempre que sus números sean mejores que los de otros equipos ubicados en la misma posición.

El equipo de Lionel Scaloni jugará el lunes en el AT&T Stadium de Dallas. La Selección Argentina en el Mundial 2026.

Cómo se resuelve un empate dentro de un grupo

Cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos, primero se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los enfrentamientos entre las selecciones involucradas.

Los criterios se aplican en el siguiente orden:

Mayor cantidad de puntos en los partidos disputados entre los equipos empatados.

Mejor diferencia de gol en esos enfrentamientos.

Mayor cantidad de goles convertidos en los partidos entre los equipos involucrados.

Si la igualdad continúa, se analizan los resultados generales de toda la fase de grupos:

Mejor diferencia de gol en todos los partidos.

Mayor cantidad de goles marcados en toda la fase.

Mejor puntuación disciplinaria, según las tarjetas amarillas y rojas recibidas.

Mejor ubicación en la última clasificación mundial masculina publicada por FIFA.

Cómo se eligen los ocho mejores terceros

Para ordenar a los 12 equipos que finalicen terceros, FIFA tendrá en cuenta los resultados de sus tres partidos.

Los criterios serán:

Mayor cantidad de puntos.

Mejor diferencia de gol.

Mayor número de goles convertidos.

Mejor puntuación disciplinaria.

Mejor ubicación en el ranking mundial de FIFA.

Los ocho primeros de esa tabla especial conseguirán el pase a los dieciseisavos de final.

Una fase eliminatoria más extensa

Con 32 selecciones clasificadas, el Mundial incorporó una ronda de dieciseisavos antes de los octavos de final.

Desde esa instancia, cada partido será de eliminación directa. En caso de igualdad después de los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante penales.

El nuevo esquema hará que los equipos que lleguen hasta la final disputen ocho encuentros, uno más que en el Mundial de Qatar 2022.