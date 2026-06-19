Mundial 2026: el arbitraje femenino marca un nuevo hito en la historia del fútbol

La FIFA confirmó la lista de árbitros para el Mundial 2026 y entre los 170 jueces designados aparecen seis mujeres que cumplirán funciones durante la máxima competencia del fútbol internacional. La convocatoria incluye árbitras de México, Estados Unidos y Nicaragua, quienes participarán como juezas principales, asistentes y especialistas en videoarbitraje.

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La presencia femenina dentro del equipo arbitral representa uno de los datos destacados de esta edición del torneo, que además reúne por primera vez a 48 selecciones nacionales y se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina oficial incluye a la mexicana Katia Itzel García y a la estadounidense Tori Penso como árbitras principales. A ellas se suman Sandra Ramírez, Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt como asistentes de línea, mientras que la nicaragüense Tatiana Guzmán integra el grupo encargado del VAR.

Las seis forman parte de los 170 árbitros convocados por la FIFA para desempeñar tareas durante el certamen. Del total, 52 corresponden a árbitros principales, 88 a asistentes y 30 al equipo de videoarbitraje.

La designación llegó luego de un proceso de evaluación que contempló actuaciones en competencias continentales e internacionales durante los últimos años.

Katia Itzel García, la representante mexicana

Uno de los nombres que más repercusión generó dentro del arbitraje internacional es el de Katia Itzel García. La jueza mexicana de 33 años logró una marca histórica para su país al convertirse en la primera mujer de México en formar parte del arbitraje de un Mundial masculino.

Además de su carrera dentro del fútbol, García posee formación universitaria en Ciencias Políticas y Administración Pública. Su trayectoria incluye participaciones en torneos organizados por la FIFA y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Su presencia en la Copa del Mundo se suma a una carrera que mantiene un crecimiento constante dentro del arbitraje profesional.

Tori Penso y su experiencia en el fútbol internacional

La estadounidense Tori Penso llega al Mundial 2026 como una de las árbitras con mayor reconocimiento dentro del continente americano.

Durante los últimos años dirigió encuentros de relevancia tanto en competencias internacionales como en el fútbol profesional de Estados Unidos. Su experiencia en torneos de primer nivel le permitió consolidarse como una de las principales referentes del arbitraje femenino.

En la actual Copa del Mundo recibió designaciones para encuentros de fase de grupos, donde asumió responsabilidades como árbitra principal.

Las asistentes y el equipo VAR

La mexicana Sandra Ramírez integra el grupo de juezas asistentes seleccionadas por la FIFA para el certamen. Su función consiste en colaborar con el arbitraje principal en jugadas relacionadas con posiciones adelantadas, salidas del balón y otras acciones de juego.

Junto a ella aparecen las estadounidenses Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, quienes cuentan con experiencia en competencias internacionales y torneos organizados por FIFA.

Por otra parte, la nicaragüense Tatiana Guzmán forma parte del equipo VAR. Desde la cabina tecnológica interviene en la revisión de acciones específicas que requieren análisis adicional por parte del cuerpo arbitral.

Cómo evolucionó la presencia femenina en los Mundiales masculinos

La incorporación de mujeres dentro del arbitraje de los Mundiales masculinos ganó espacio durante los últimos años. Uno de los antecedentes más importantes se registró en Qatar 2022, cuando árbitras y asistentes dirigieron encuentros de la competencia por primera vez.

Desde entonces, la FIFA mantuvo la política de ampliar la participación femenina dentro de los equipos arbitrales de sus principales torneos.

Para la edición 2026, la presencia de seis mujeres dentro de la delegación oficial vuelve a marcar un hecho relevante en la organización del campeonato y en la conformación de los equipos arbitrales internacionales.