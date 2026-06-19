Mundial 2026: Argelia reclamó ante la FIFA por el arbitraje contra Argentina

La Selección de Argelia presentado un reclamo formal ante la FIFA por dos decisiones arbitrales tomadas durante la derrota 3-0 frente a la Selección Argentina , por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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La información fue difundida por los medios argelinos TSA y Compétition y luego replicada por otras publicaciones internacionales. El planteo apunta contra la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak y del equipo del VAR encabezado por Tomasz Kwiatkowski.

El primer reclamo se relaciona con una acción de Lionel Messi sobre Aissa Mandi, ocurrida a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Argentina ganaba 1-0. Desde la Federación Argelina consideran que la infracción pudo haber recibido una sanción disciplinaria más severa.

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La segunda jugada involucró a Alexis Mac Allister e Ibrahim Maza. Según la presentación difundida por los medios argelinos, el futbolista africano habría recibido un golpe en el rostro que tampoco fue sancionado con expulsión ni revisado con una medida disciplinaria de mayor gravedad.

Para la dirigencia argelina, ambas acciones podrían haber terminado con jugadores argentinos expulsados y modificado el desarrollo del encuentro.

Qué establece el reglamento de la FIFA

El reglamento del Mundial 2026 indica que no pueden presentarse protestas contra decisiones arbitrales vinculadas con hechos del juego, ya que esas determinaciones son definitivas, salvo excepciones contempladas en el Código Disciplinario.

Por ese motivo, este tipo de reclamos suelen funcionar como una expresión formal de disconformidad y rara vez generan modificaciones en el resultado de un partido.

Hasta el momento, la FIFA no emitió una respuesta pública sobre la presentación atribuida a la Federación Argelina.