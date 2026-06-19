Mundial 2026: Estados Unidos venció a Australia y clasificó a los 16avos

Estados Unidos derrotó 2-0 a Australia por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los 16avos de final. El seleccionado norteamericano marcó los dos goles durante la primera etapa y administró la ventaja hasta el cierre.
El equipo local abrió rápidamente el marcador y volvió a golpear antes del descanso, en un encuentro que le permitió asegurar su lugar en la próxima instancia de la Copa del Mundo.
Un gol en contra abrió el partido
A los 10 minutos, Folarin Balogun desbordó por uno de los costados, ingresó al área y envió un centro atrás. Cameron Burgess intentó cortar la jugada, pero terminó llevándose la pelota por delante y la mandó al fondo de su propia red.
El gol en contra puso el 1-0 para Estados Unidos, que comenzó a manejar el partido con la ventaja y buscó ampliar la diferencia antes del entretiempo.
Estados Unidos derrotó a Australia.
Estados Unidos derrotó a Australia.
Freeman amplió la ventaja
El segundo tanto llegó a los 45 minutos. Sergiño Dest remató al arco y, tras el rebote, Freeman apareció dentro del área para empujar la pelota de cabeza y marcar el 2-0.
La jugada fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada. Después del análisis, se determinó que el defensor estadounidense estaba habilitado y el gol fue convalidado.
En el complemento, Australia intentó descontar, pero Estados Unidos sostuvo la diferencia y cerró el encuentro sin recibir goles.
Con este resultado, el seleccionado norteamericano sumó una nueva victoria y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.
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