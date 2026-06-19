viernes 19 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de junio de 2026 - 16:46
Apasionante.

Mundial 2026: cómo es la clasificación, criterios de desempate y qué pasa con los terceros

El nuevo formato del Mundial 2026 introduce cambios clave en la fase de grupos y obliga a seguir de cerca cada resultado y criterio de desempate.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Mundial 2026.

Mundial 2026.

Lee además
mundial 2026: senegal va por la recuperacion ante una noruega en alza

Mundial 2026: Senegal va por la recuperación ante una Noruega en alza
mundial 2026 en escuelas de jujuy: confirmaron si se vera el partido de argentina el lunes
Jujuy.

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: confirmaron si se verá el partido de Argentina el lunes

Cada seleccionado disputa tres partidos durante la primera etapa. Al finalizar la fase de grupos, avanzan a los dieciseisavos de final los dos equipos mejor ubicados de cada zona y los ocho mejores terceros.

En total, 32 selecciones continuarán en competencia, mientras que las restantes 16 quedarán eliminadas.

Qué equipos clasifican a los dieciseisavos

De los 12 grupos avanzarán directamente los primeros y segundos, lo que representa un total de 24 selecciones.

A ellos se sumarán los ocho mejores equipos que terminen en la tercera posición. Esto implica que cuatro de los 12 terceros quedarán eliminados al terminar la primera etapa.

El nuevo formato permite que una selección pueda continuar en el torneo aunque termine tercera en su zona, siempre que sus números sean mejores que los de otros equipos ubicados en la misma posición.

El equipo de Lionel Scaloni jugará el lunes en el AT&T Stadium de Dallas.
La Selecci&oacute;n Argentina en el Mundial 2026.

La Selección Argentina en el Mundial 2026.

Cómo se resuelve un empate dentro de un grupo

Cuando dos o más equipos terminan igualados en puntos, primero se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los enfrentamientos entre las selecciones involucradas.

Los criterios se aplican en el siguiente orden:

  • Mayor cantidad de puntos en los partidos disputados entre los equipos empatados.

  • Mejor diferencia de gol en esos enfrentamientos.

  • Mayor cantidad de goles convertidos en los partidos entre los equipos involucrados.

Si la igualdad continúa, se analizan los resultados generales de toda la fase de grupos:

  • Mejor diferencia de gol en todos los partidos.

  • Mayor cantidad de goles marcados en toda la fase.

  • Mejor puntuación disciplinaria, según las tarjetas amarillas y rojas recibidas.

  • Mejor ubicación en la última clasificación mundial masculina publicada por FIFA.

Cómo se eligen los ocho mejores terceros

Para ordenar a los 12 equipos que finalicen terceros, FIFA tendrá en cuenta los resultados de sus tres partidos.

Los criterios serán:

  • Mayor cantidad de puntos.

  • Mejor diferencia de gol.

  • Mayor número de goles convertidos.

  • Mejor puntuación disciplinaria.

  • Mejor ubicación en el ranking mundial de FIFA.

Los ocho primeros de esa tabla especial conseguirán el pase a los dieciseisavos de final.

Una fase eliminatoria más extensa

Con 32 selecciones clasificadas, el Mundial incorporó una ronda de dieciseisavos antes de los octavos de final.

Desde esa instancia, cada partido será de eliminación directa. En caso de igualdad después de los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante penales.

El nuevo esquema hará que los equipos que lleguen hasta la final disputen ocho encuentros, uno más que en el Mundial de Qatar 2022.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Senegal va por la recuperación ante una Noruega en alza

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: confirmaron si se verá el partido de Argentina el lunes

Mundial 2026: el arbitraje femenino marca un nuevo hito en la historia del fútbol

Mundial 2026: la FIFA confirmó quién será el árbitro del próximo partido de Argentina

Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este viernes 19 de junio

Lo que se lee ahora
El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en AltoComedero video
Deportes.

El Suri Rugby Club va por el ascenso este sábado en Alto Comedero

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Asado por el Día del Padre (imagen creada con IA). video
Precios.

Cuánto sale preparar un asado en Jujuy para el Día del Padre

Lionel Messi y su padre Jorge
País.

La reacción del papá de Messi tras la fake news 

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: confirmaron si se verá el partido de Argentina el lunes video
Jujuy.

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: confirmaron si se verá el partido de Argentina el lunes

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada
Jujuy.

En San Salvador de Jujuy hallaron un contenedor de granada

Estafas virtuales (imagen creada con IA).
Informe.

En 2025, Jujuy fue la provincia con mayor tasa de estafas virtuales 

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel