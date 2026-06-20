Mundial 2026: Paraguay venció a Turquía y se jugará la clasificación ante Australia

Paraguay demostró que sigue más vivo que nunca en el Mundial 2026 . En un partido cargado de tensión, carácter y sufrimiento, la Albirroja derrotó 1 a 0 a Turquía y mantuvo intactas sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro se jugará todo en la última fecha frente a Australia, en un duelo directo por el segundo puesto del Grupo D, ya asegurado para Estados Unidos.

La victoria llegó gracias a un gol tempranero de Matías Galarza Fonda , que apenas necesitó 64 segundos para abrir el marcador en el Levi’s Stadium de San Francisco. La jugada comenzó con una combinación entre Andrés Cubas y Julio Enciso, quien asistió al mediocampista para que sacara un potente remate cruzado que dejó sin respuestas al arquero turco.

Mundial 2026: Paraguay venció a Turquía Mundial 2026: Paraguay venció a Turquía

El tanto no solo significó una ventaja clave para Paraguay, sino que además se convirtió en el gol más rápido del Mundial hasta el momento, superando el registro establecido horas antes por el marroquí Ismael Saibari, que había anotado a los 70 segundos.

Después del golpe inicial, el conjunto paraguayo mostró una de sus características históricas: la capacidad para resistir. Turquía intentó reaccionar y tuvo algunas oportunidades para igualar el marcador, incluida una acción de peligro a los 34 minutos cuando un despeje accidental de Junior Alonso terminó impactando en el travesaño y luego en un poste.

Sin embargo, el partido se complicó aún más para la Albirroja sobre el final de la primera etapa. Miguel Almirón fue expulsado tras una discusión con un rival que fue revisada por el VAR. La sanción obligó a Paraguay a disputar todo el segundo tiempo con diez jugadores.

Lejos de derrumbarse, el equipo de Alfaro se aferró a la ventaja con una defensa férrea y una enorme entrega colectiva. Enciso y Galarza Fonda quedaron como principales cartas para el contragolpe, mientras que el resto del equipo resistió los constantes intentos del conjunto dirigido por Vincenzo Montella.

La ocasión más clara para Turquía llegó recién en los minutos finales, cuando Orlando Gill respondió de manera brillante ante un remate de Can Uzun. Para entonces, Paraguay defendía la ventaja con una línea repleta de defensores y una convicción inquebrantable.

Cómo sigue el Mundial 2026 para Paraguay

La victoria tuvo un valor especial para un seleccionado que había debutado con dudas y que llegaba obligado a reaccionar tras un comienzo complicado. Gustavo Alfaro, visiblemente emocionado tras el encuentro, celebró junto a sus jugadores y al histórico Justo Villar un triunfo que mantiene viva la ilusión de todo un país.

Ahora, Paraguay afrontará una verdadera final ante Australia. Si logra quedarse con la victoria, obtendrá el segundo boleto del grupo hacia los octavos de final y prolongará un sueño mundialista que parecía tambalear, pero que volvió a fortalecerse a fuerza de coraje y sacrificio.