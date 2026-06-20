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20 de junio de 2026 - 09:36
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Colombia pone a prueba a RD Congo en el Mundial 2026

La previa del choque de Colombia ante RD Congo, a disputarse en el estadio Guadalajara el martes 23 de junio desde las 23:00 (hora Argentina).

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Colombia pone a prueba a RD Congo en el Mundial 2026
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Colombia enfrentará a RD Congo, en el marco de la fecha 2 del grupo K del Mundial, el próximo martes 23 de junio a partir de las 23:00 (hora Argentina), en el estadio Guadalajara.

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La Tricolor llega en condición de líder e intentará aprovechar el impulso en el debut y sumar otros tres puntos para seguir liderando la zona, mientras que los Leopardos buscarán dar otro paso en su sueño mundialista.

Colombia comenzó su participación en el Mundial 2026 con una convincente victoria por 3-1 sobre Uzbekistán. Más allá de la diferencia en el marcador, el equipo cafetero debió trabajar para superar a un rival que logró mantenerse en partido durante buena parte del encuentro. El triunfo permitió a los dirigidos por Néstor Lorenzo llegar con confianza a un partido que puede resultar decisivo para sus aspiraciones.

Por su parte, la República Democrática del Congo dio una de las notas positivas de la primera fecha al empatar 1-1 con Portugal. El combinado africano mostró orden, disciplina táctica y una gran solidez defensiva para complicar a uno de los favoritos de la zona durante gran parte del encuentro.

El partido entre los seleccionados sudamericano y africano será otro de los primeros enfrentamientos históricos. Ambas escuadras no se habían enfrentado en ninguna competencia internacional hasta la fase de grupos de este Mundial.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.


Fecha y rival de Colombia en el próximo partido del Mundial
  • Grupo K - Fecha 3: vs Portugal: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de RD Congo en el próximo partido del Mundial
  • Grupo K - Fecha 3: vs Uzbekistán: 27 de junio - 20:30 (hora Argentina)
Horario Colombia y RD Congo, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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