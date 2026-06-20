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20 de junio de 2026 - 19:21
Fútbol.

Mundial 2026: Alemania venció a Costa de Marfil y avanzó de ronda

Alemania logró revertir un resultado adverso en la segunda mitad y consiguió una victoria fundamental para asegurar su presencia en los 16avos de final del Mundial 2026.

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Por  Agustín Weibel
Mundial 2026: Alemania venció a Costa de Marfil y avanzó de ronda - Foto de ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mundial 2026: Alemania venció a Costa de Marfil y avanzó de ronda - Foto de ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alemania protagonizó una de las remontadas más emocionantes de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Luego de comenzar en desventaja frente a Costa de Marfil, el equipo europeo logró imponerse por 2 a 1 en los minutos finales y confirmó su clasificación a los 16avos de final del certamen.

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El encuentro, correspondiente al Grupo E, presentó un escenario complejo para los alemanes, que durante buena parte del partido no lograron encontrar los caminos para romper la resistencia africana. Sin embargo, la historia cambió en el complemento gracias a las modificaciones realizadas por el cuerpo técnico.

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Un cambio que resultó decisivo

Cuando el panorama parecía complicarse, Alemania encontró respuestas en el banco de suplentes. El delantero Deniz Undav ingresó en la segunda parte y se transformó en el gran protagonista de la tarde al marcar los dos goles que permitieron revertir el marcador.

Su aporte fue determinante para que el conjunto germano pasara de la preocupación a la celebración y mantuviera intactas sus aspiraciones de pelear por los primeros puestos de la zona.

Un triunfo que vale clasificación

Con este resultado, Alemania aseguró matemáticamente su presencia en la próxima instancia del Mundial, aunque todavía deberá esperar para conocer si avanzará como líder de su grupo o en otra posición.

Más allá del resultado, el seleccionado europeo volvió a mostrar carácter en un partido exigente y logró sacar adelante un compromiso que parecía complicarse con el paso de los minutos.

Nmecha, clave en el mediocampo

Además de la figura goleadora de Undav, otro de los puntos altos del equipo fue Felix Nmecha. El mediocampista tuvo una destacada actuación en la generación de juego y participó de manera decisiva en una de las acciones que terminaron en gol.

Su despliegue y capacidad para conectar las líneas del equipo fueron fundamentales para que Alemania pudiera inclinar la cancha en el tramo final del encuentro.

Con la clasificación ya asegurada, el conjunto alemán afrontará la última fecha de la fase de grupos con el objetivo de cerrar la zona en lo más alto y llegar fortalecido a la etapa eliminatoria del Mundial 2026.

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