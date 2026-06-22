Los posibles escenarios de la Selección Argentina para clasificar a 16avos del Mundial 2026

Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse a 16vos. de final del Mundial.

La amplia victoria frente a Argelia permitió que la Selección Argentina quedara en lo más alto del Grupo J del Mundial , con tres puntos y una diferencia de gol de +3 . Detrás aparece Austria , que también comenzó el certamen con un triunfo por 3-1 sobre Jordania , aunque ocupa el segundo puesto por haber convertido un gol menos y registrar un saldo de +2 .

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Aún con dos compromisos por disputar —frente a Austria este lunes y contra Jordania el próximo sábado —, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni quedó en una posición favorable para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final .

A esa instancia accederán los dos mejores equipos de cada grupo, además de los ocho terceros con mejor rendimiento. A continuación, repasá cuál es la situación de la Albiceleste y qué necesita para sellar su pasaje .

En ese escenario, la Albiceleste finalizará la fase de grupos con puntaje perfecto , terminará como líder del Grupo J y avanzará a la próxima ronda , donde se medirá con el segundo clasificado del Grupo H , integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde , cuyos integrantes actualmente suman un punto cada uno .

Si Argentina gana los dos partidos restantes se clasificará.

Si la Argentina consigue una victoria en uno de los dos partidos restantes (y en el otro empata o cae): quedará muy cerca de la clasificación

En caso de imponerse frente a Austria o Jordania, el equipo alcanzará como mínimo los seis puntos, lo que lo dejaría prácticamente con el pase asegurado a los dieciseisavos de final. Incluso, existe un escenario en el que la clasificación podría sellarse de manera anticipada: si la Albiceleste vence a Austria y, a su vez, Argelia y Jordania igualan su partido, la selección dirigida por Lionel Scaloni garantizaría matemáticamente su avance a la siguiente fase con una fecha por disputarse.

Qué necesita Argentina para clasificarse a 16avos de final del Mundial.

Si la Argentina empata ambos encuentros: quedará muy cerca de la clasificación

Dos igualdades consecutivas dejarían a la Selección Argentina con cinco unidades al cierre de la fase de grupos. En términos históricos, esa cantidad de puntos suele ser suficiente para avanzar de ronda sin complicaciones y, salvo un escenario altamente improbable, debería alcanzar para ubicarse entre los 32 mejores del certamen.

Si la Argentina suma un empate y una derrota: la clasificación seguiría siendo probable y la diferencia de gol será determinante

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerraría la fase de grupos con cuatro puntos. Ese registro, en la mayoría de los escenarios, suele alcanzar para continuar en competencia gracias al sistema de mejores terceros, donde el saldo de goles puede resultar clave para la definición.

La goleada sobre Argelia dejó a la Selección Argentina como líder del Grupo J del Mundial.

En caso de finalizar en el segundo puesto del Grupo J, la Albiceleste se enfrentaría al líder del Grupo H. Si, en cambio, termina en la tercera posición, sus posibles cruces serían ante los primeros del Grupo B, D, G, L o K.

Si la Argentina cae en ambos encuentros: quedará al borde de la eliminación y dependerá de otros resultados

En ese escenario, la Selección Argentina cerraría la fase de grupos con apenas tres unidades y debería aguardar una serie de combinaciones en los demás grupos para aspirar a clasificarse como uno de los ocho mejores terceros. Aunque la posibilidad matemática seguiría existiendo, el panorama se volvería significativamente más difícil.

La goleada sobre Argelia dejó a la Selección Argentina como líder del Grupo J del Mundial.

Como es el criterio de desempate en el Mundial 2026

Mayor cantidad de unidades obtenidas en los encuentros disputados entre los equipos igualados en puntos (criterio de enfrentamiento directo). Superior diferencia de goles registrada en esos partidos entre los conjuntos que terminaron empatados en la tabla. Mayor número de tantos convertidos en esos mismos enfrentamientos entre los equipos involucrados en la igualdad de puntos.

Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse a 16vos. de final del Mundial.

Si aún así no se define la posición, entran en juego los criterios generales del grupo: