Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este domingo 21 de junio

Este domingo continuará la acción del Mundial 2026 con cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H. La jornada comenzará a las 13 horas con el duelo entre España y Arabia Saudita. Más tarde, desde las 16, Bélgica se enfrentará a Irán en un partido clave para las aspiraciones de ambos seleccionados.
Lionel Messi va por más historia ante Austria
La actuación estelar de Lionel Messi frente a Argelia le permitió llegar a los 16 goles en Copas del Mundo e igualar el récord histórico del alemán Miroslav Klose. Ahora, si logra marcar ante Austria, quedará en soledad como el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 17 tantos.
El rosarino ya hizo historia al disputar su sexto Mundial y convertirse en el jugador de mayor edad en anotar un hat-trick en la competencia. Sin embargo, su ambición parece no tener techo y podría sumar otra marca histórica a su impresionante carrera.