domingo 21 de junio de 2026
21 de junio de 2026 - 09:39
en vivo Minuto a minuto.

Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este domingo 21 de junio

El Mundial 2026 tendrá este domingo una jornada cargada de fútbol con cuatro partidos que pueden empezar a marcar el rumbo de los grupos G y H. España, Uruguay, Bélgica y Nueva Zelanda serán algunos de los protagonistas de un día clave en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
La Trionda

La Trionda

EN VIVO

Este domingo continuará la acción del Mundial 2026 con cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H. La jornada comenzará a las 13 horas con el duelo entre España y Arabia Saudita. Más tarde, desde las 16, Bélgica se enfrentará a Irán en un partido clave para las aspiraciones de ambos seleccionados.

La actividad seguirá a las 19 con Uruguay frente a Cabo Verde, mientras que el cierre de la jornada será a las 22, cuando Nueva Zelanda se mida ante Egipto. Todos los equipos buscarán sumar puntos importantes de cara a la definición de la fase de grupos.

Live Blog Post

Lionel Messi va por más historia ante Austria

image

La actuación estelar de Lionel Messi frente a Argelia le permitió llegar a los 16 goles en Copas del Mundo e igualar el récord histórico del alemán Miroslav Klose. Ahora, si logra marcar ante Austria, quedará en soledad como el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 17 tantos.

El rosarino ya hizo historia al disputar su sexto Mundial y convertirse en el jugador de mayor edad en anotar un hat-trick en la competencia. Sin embargo, su ambición parece no tener techo y podría sumar otra marca histórica a su impresionante carrera.

NOTA COMPLETA EN TODOJUJUY

Live Blog Post

La Selección argentina viajará por la tarde a Dallas

La Selección argentina dejará este domingo Kansas y viajará a Dallas para comenzar la concentración de cara al partido frente a Austria por el Mundial 2026. Antes de partir, el equipo realizará un entrenamiento al mediodía y el entrenador Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa con vistas al próximo compromiso de la Albiceleste.

image

Live Blog Post

El mejor de Austria dijo: “Messi es el mejor jugador que hay”

A horas del duelo entre Argentina y Austria por el Mundial 2026, el mediocampista austríaco Konrad Laimer destacó la jerarquía de la Selección argentina y elogió especialmente a Lionel Messi. El jugador del Bayern Munich aseguró que enfrentar al campeón del mundo es una gran medida para conocer el nivel de su equipo.

image
Konrad Laimer (Foto: Reuters)

Konrad Laimer (Foto: Reuters)

Live Blog Post

Japón goleó 4 - 0 a Túnez y lo dejó afuera del mundial

El seleccionado de Japón confirmó su gran presente en la Copa del Mundo 2026 al imponerse con autoridad por 4 a 0 sobre Túnez, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F.

Con una actuación sólida en todas sus líneas, el equipo asiático sumó tres puntos fundamentales, quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda y, además, celebró una marca histórica: el partido fue el número 1.000 en la historia de los Mundiales.

Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial
Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial

Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial

NOTA COMPLETA EN TODOJUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Máxima celebró el histórico empate de Curazao: baile, emoción y festejo en el vestuario

Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial

Mundial 2026: Argentina pone la mira en Austria y prepara su viaje a Dallas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel