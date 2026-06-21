en vivo Minuto a minuto. Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este domingo 21 de junio

El Mundial 2026 tendrá este domingo una jornada cargada de fútbol con cuatro partidos que pueden empezar a marcar el rumbo de los grupos G y H. España, Uruguay, Bélgica y Nueva Zelanda serán algunos de los protagonistas de un día clave en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

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