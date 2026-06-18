Japón busca acercarse a los octavos ante un Túnez obligado a reaccionar

Túnez enfrentará a Japón, en el marco de la fecha 2 del grupo F del Mundial, el próximo domingo 21 de junio a partir de las 01:00 (hora Argentina), en el estadio Monterrey.

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El cruce entre las Águilas de Cartago y los Samuráis Azules marcará un hito en la historia de los Mundiales: será el partido número 1000 desde la creación del torneo en 1930.

Japón debutó con un vibrante empate 2-2 frente a Países Bajos. El conjunto asiático mostró carácter al remontar en dos oportunidades para rescatar un punto con sabor a victoria. Keito Nakamura y Daichi Kamada fueron los autores de los goles japoneses.

Del otro lado estará una Túnez golpeada tras la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en su estreno mundialista. El duro traspié provocó la inmediata salida del entrenador Sabri Lamouchi. Su reemplazante será Hervé Renard, un técnico con amplia trayectoria internacional que dirigió a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudita en 2022.

Africanos y asiáticos se han enfrentado en seis ocasiones, con amplio dominio japonés: los nipones ganaron cinco partidos y los tunecinos se quedaron con uno. En Copas del Mundo solo se cruzaron una vez, también en fase de grupos, cuando Japón se impuso 2-0 como anfitrión en 2002 y consiguió la clasificación a los octavos de final.

István Kovács será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Túnez en el próximo partido del Mundial

Grupo F - Fecha 3: vs Países Bajos: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Japón en el próximo partido del Mundial

Grupo F - Fecha 3: vs Suecia: 25 de junio - 20:00 (hora Argentina)

Horario Túnez y Japón, según país

Argentina: 01:00 horas

Colombia y Perú: 23:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 22:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 00:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)