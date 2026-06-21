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21 de junio de 2026 - 21:37
Deportes.

Uruguay empató con Cabo Verde y dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026

Uruguay igualó 2 a 2 con Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. La Celeste estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado y deberá jugarse la clasificación en la última jornada.

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Por  Verónica Pereyra
Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026 del 2026.

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Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026

Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026

Pese al empate, Uruguay fue superior en varios pasajes del encuentro. La Celeste registró un 61% de posesión, remató en más oportunidades y generó las situaciones más claras, pero no logró traducir ese dominio en una victoria.

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Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026&nbsp;

Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026

La clasificación se definirá en la última fecha

El resultado dejó abierto el panorama en el Grupo H. Uruguay sumó un punto importante, aunque dejó escapar la posibilidad de acercarse a los octavos de final.

Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, volvió a demostrar personalidad y capacidad de reacción ante un rival de jerarquía. Con este empate, mantiene intactas sus chances de avanzar a la próxima instancia.

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Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026

Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026

Ahora, la Celeste deberá enfocarse en el último compromiso de la fase de grupos, donde buscará sellar su clasificación y evitar sorpresas en un grupo que se volvió mucho más parejo de lo esperado.

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