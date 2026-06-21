Uruguay empató con Cabo Verde y dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026

Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026 del 2026.

Uruguay y Cabo Verde protagonizaron un encuentro vibrante que terminó igualado 2 a 2. El conjunto sudamericano abrió el marcador a través de Maximiliano Araújo , pero la selección africana reaccionó y encontró el empate gracias a Kevin Pina .

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Uruguay vs Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026

En el complemento, los dirigidos por Marcelo Bielsa volvieron a ponerse en ventaja con un gol de Agustín Canobbio , aunque nuevamente Cabo Verde encontró respuestas y llegó al 2 a 2 definitivo por intermedio de Hélio Varela .

Pese al empate, Uruguay fue superior en varios pasajes del encuentro. La Celeste registró un 61% de posesión, remató en más oportunidades y generó las situaciones más claras, pero no logró traducir ese dominio en una victoria.

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La clasificación se definirá en la última fecha

El resultado dejó abierto el panorama en el Grupo H. Uruguay sumó un punto importante, aunque dejó escapar la posibilidad de acercarse a los octavos de final.

Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, volvió a demostrar personalidad y capacidad de reacción ante un rival de jerarquía. Con este empate, mantiene intactas sus chances de avanzar a la próxima instancia.

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Ahora, la Celeste deberá enfocarse en el último compromiso de la fase de grupos, donde buscará sellar su clasificación y evitar sorpresas en un grupo que se volvió mucho más parejo de lo esperado.