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21 de junio de 2026 - 18:38
Deportes. .

Bélgica no pudo con Irán y complicó su clasificación en el Mundial 2026

Bélgica e Irán empataron 0 a 0 en Los Ángeles por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. Los europeos dominaron gran parte del encuentro, pero se encontraron con una sólida defensa iraní y un arquero inspirado.

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La gran figura de la tarde fue el arquero iraní Alireza Beiranvand, quien respondió cada vez que Bélgica generó peligro y sostuvo el arco en cero con varias intervenciones decisivas. Del otro lado, Irán apostó a la solidez defensiva y a los contragolpes para llevarse un punto valioso.

Expulsión y definición abierta en el Grupo G

El encuentro cambió a los 66 minutos cuando Nathan Ngoy vio la tarjeta roja en Bélgica tras una infracción sobre Mehdi Taremi. A pesar de contar con un hombre más durante el tramo final, Irán tampoco pudo encontrar el gol que le hubiera permitido quedarse con la victoria.

Con este resultado, ambos equipos llegaron a dos puntos y dejaron completamente abierta la definición del Grupo G. En la última fecha, Bélgica deberá enfrentar a Nueva Zelanda, mientras que Irán se medirá con Egipto en busca de un lugar en los octavos de final.

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El &aacute;rbitro argentino Dar&iacute;o Herrera tuvo mucha participaci&oacute;n en el duelo entre B&eacute;lgica e Ir&aacute;n

El árbitro argentino Darío Herrera tuvo mucha participación en el duelo entre Bélgica e Irán

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