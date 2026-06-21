Bélgica no pudo con Irán y complicó su clasificación en el Mundial 2026

Bélgica e Irán igualaron en Los Ángeles

En un partido intenso y con pocas emociones en las áreas, Bélgica no logró quebrar la resistencia de Irán y terminó igualando sin goles en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El conjunto europeo tuvo la iniciativa durante gran parte del encuentro y manejó la posesión de la pelota, pero careció de eficacia en los metros finales.

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La gran figura de la tarde fue el arquero iraní Alireza Beiranvand, quien respondió cada vez que Bélgica generó peligro y sostuvo el arco en cero con varias intervenciones decisivas. Del otro lado, Irán apostó a la solidez defensiva y a los contragolpes para llevarse un punto valioso.

Expulsión y definición abierta en el Grupo G El encuentro cambió a los 66 minutos cuando Nathan Ngoy vio la tarjeta roja en Bélgica tras una infracción sobre Mehdi Taremi. A pesar de contar con un hombre más durante el tramo final, Irán tampoco pudo encontrar el gol que le hubiera permitido quedarse con la victoria. Con este resultado, ambos equipos llegaron a dos puntos y dejaron completamente abierta la definición del Grupo G. En la última fecha, Bélgica deberá enfrentar a Nueva Zelanda, mientras que Irán se medirá con Egipto en busca de un lugar en los octavos de final. image El árbitro argentino Darío Herrera tuvo mucha participación en el duelo entre Bélgica e Irán

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