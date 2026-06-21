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21 de junio de 2026 - 09:41
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Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial

Japón goleó 4-0 a Túnez, lo eliminó del Mundial 2026 y quedó muy cerca de los octavos de final en el partido número 1.000 de la historia.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial

Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial

El seleccionado de Japón confirmó su gran presente en la Copa del Mundo 2026 al imponerse con autoridad por 4 a 0 sobre Túnez, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo F. Con una actuación sólida en todas sus líneas, el equipo asiático sumó tres puntos fundamentales, quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda y, además, celebró una marca histórica: el partido fue el número 1.000 en la historia de los Mundiales.

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La victoria dejó a los dirigidos por Hajime Moriyasu con cuatro unidades, igualando la línea de Países Bajos y fortaleciendo sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. Del otro lado, Túnez quedó matemáticamente eliminado tras acumular su segunda derrota consecutiva.

Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial
Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial

Japón aplastó a Túnez por 4 a 0 y lo dejó afuera del mundial

Un inicio demoledor

Japón salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. Apenas transcurridos cuatro minutos de juego, Daichi Kamada aprovechó una rápida acción ofensiva para abrir el marcador y encaminar una victoria que nunca estuvo en discusión.

Con presión alta, circulación dinámica y mucha velocidad en ataque, el conjunto asiático dominó completamente el desarrollo del encuentro. Túnez, en cambio, mostró nuevamente problemas defensivos y escasas herramientas para responder al planteo de su rival.

Antes del cierre de la primera etapa, Japón estuvo cerca de ampliar la ventaja en una jugada que requirió la intervención de la tecnología de línea de gol. Aunque el sistema determinó que la pelota no había ingresado completamente, el segundo tanto no tardó en llegar.

Ayase Ueda apareció con un potente remate cruzado para establecer el 2 a 0 y dejar el partido prácticamente resuelto antes del descanso.

Ueda brilló y Japón sentenció la goleada

En el complemento, el desarrollo no sufrió modificaciones. Japón mantuvo el control de la posesión, manejó los tiempos del encuentro y aprovechó los espacios que dejó un rival obligado a adelantar sus líneas.

Ueda volvió a hacerse presente en el marcador para firmar su doblete personal y convertirse en una de las grandes figuras de la jornada. Poco después, Junya Ito cerró el 4 a 0 definitivo tras una asistencia del propio delantero.

Además de su eficacia ofensiva, Japón volvió a exhibir una gran solidez defensiva. Durante los 90 minutos prácticamente no concedió situaciones de riesgo y neutralizó cada intento del seleccionado africano.

Túnez, eliminado y con un Mundial para el olvido

La derrota significó el final de las aspiraciones mundialistas para Túnez. El conjunto africano había debutado con una dura caída por 5 a 1 frente a Suecia, resultado que provocó la salida del entrenador Sabri Lamouchi y la llegada de Hervé Renard para intentar revertir la situación.

Sin embargo, el cambio de conducción técnica no logró modificar el rendimiento del equipo. Con dos derrotas consecutivas, sin puntos y nueve goles recibidos en apenas dos presentaciones, los tunecinos quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar de fase.

La eliminación se consumó incluso cuando todavía resta una fecha por disputarse en el Grupo F.

Un triunfo histórico y una clasificación al alcance

La victoria tuvo un valor especial para Japón, ya que se produjo en el partido número 1.000 de la historia de las Copas del Mundo. El seleccionado asiático celebró el acontecimiento con una actuación convincente que ratificó las buenas sensaciones mostradas en el empate 2 a 2 frente a Países Bajos en el debut.

Ahora, la definición del Grupo F tendrá como protagonistas a Japón, Países Bajos y Suecia, que buscarán quedarse con los boletos para la próxima instancia.

Los japoneses llegan a la última fecha con una importante ventaja anímica, una diferencia de gol fortalecida por la goleada y la posibilidad concreta de sellar su clasificación si mantienen el nivel mostrado frente a Túnez.

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