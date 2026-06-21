Mundial 2026: Marruecos enfrenta a Haití por la clasificación

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Marruecos y Haití correspondiente a la fecha 3 del grupo C se disputará en el estadio Atlanta desde las 19:00 (hora Argentina), el miércoles 24 de junio.

La definición del Grupo C promete emociones hasta el final. Marruecos ocupa el segundo puesto con cuatro puntos y afronta la última jornada con chances de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Haití disputará su último encuentro en el torneo tras quedar sin opciones de clasificación.

Ubicado en la segunda posición por diferencia de gol, Marruecos debutó con un empate 1-1 frente a la Verdeamarela y luego lograron una valiosa victoria por 1-0 sobre Escocia, resultados que los dejaron bien posicionados para buscar la clasificación.

Haití llega al cierre de la fase de grupos tras caer por 1-0 ante Escocia en su debut y por 3-0 frente a Brasil en su segunda presentación. Sin puntos en la tabla y ya sin posibilidades de clasificar, el conjunto caribeño buscará despedirse del Mundial con una actuación positiva.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Marruecos y Haití, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







