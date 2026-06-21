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21 de junio de 2026 - 08:24
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Mundial 2026: Marruecos enfrenta a Haití por la clasificación

Toda la previa del duelo entre Marruecos y Haití. El partido se jugará en el estadio Atlanta el miércoles 24 de junio a las 19:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: Marruecos enfrenta a Haití por la clasificación
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Marruecos y Haití correspondiente a la fecha 3 del grupo C se disputará en el estadio Atlanta desde las 19:00 (hora Argentina), el miércoles 24 de junio.

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La definición del Grupo C promete emociones hasta el final. Marruecos ocupa el segundo puesto con cuatro puntos y afronta la última jornada con chances de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Haití disputará su último encuentro en el torneo tras quedar sin opciones de clasificación.

Ubicado en la segunda posición por diferencia de gol, Marruecos debutó con un empate 1-1 frente a la Verdeamarela y luego lograron una valiosa victoria por 1-0 sobre Escocia, resultados que los dejaron bien posicionados para buscar la clasificación.

Haití llega al cierre de la fase de grupos tras caer por 1-0 ante Escocia en su debut y por 3-0 frente a Brasil en su segunda presentación. Sin puntos en la tabla y ya sin posibilidades de clasificar, el conjunto caribeño buscará despedirse del Mundial con una actuación positiva.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Marruecos y Haití, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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