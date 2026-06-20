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20 de junio de 2026 - 22:58
Deportes.

Mundial 2026: Ecuador no pudo con Curazao y se complicó

Ecuador igualó ante Curazao 0 a 0 y se complicó en su ilusión de clasificar a la próxima fase del Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ecuador vs Curazao en el Mundial 2026

Ecuador vs Curazao en el Mundial 2026

Ecuador empató 0 a 0 con Curazao en el estadio Kansas City Stadium por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegaban con la obligación de sumar tras caer en sus respectivos debuts y se jugaban gran parte de sus chances de clasificación. El equipo del argentino Becaccece tuvo varias chances pero no tuvo eficiencia, pero aun mantiene las esperanzas de clasificar a los 16vos de final de la Copa del Mundo.

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