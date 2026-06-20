Mundial 2026: Ecuador no pudo con Curazao y se complicó

Ecuador empató 0 a 0 con Curazao en el estadio Kansas City Stadium por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . Ambos seleccionados llegaban con la obligación de sumar tras caer en sus respectivos debuts y se jugaban gran parte de sus chances de clasificación. El equipo del argentino Becaccece tuvo varias chances pero no tuvo eficiencia, pero aun mantiene las esperanzas de clasificar a los 16vos de final de la Copa del Mundo.

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