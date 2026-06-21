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21 de junio de 2026 - 12:43
Deportes.

Lionel Messi va por más historia ante Austria: los récords que puede romper en el Mundial 2026

Lionel Messi sigue agrandando su leyenda en el Mundial 2026. Tras el triplete ante Argelia en el debut de Argentina, el capitán albiceleste quedó a un paso de alcanzar nuevas marcas históricas cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J.

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Por  Verónica Pereyra
El capitán de Argentina, Lionel Messi, saluda antes del partido ante Argelia por el Grupo J del Mundial en Kansas, martes 16 de junio, 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)

El capitán de Argentina, Lionel Messi, saluda antes del partido ante Argelia por el Grupo J del Mundial en Kansas, martes 16 de junio, 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)

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El rosarino ya hizo historia al disputar su sexto Mundial y convertirse en el jugador de mayor edad en anotar un hat-trick en la competencia. Sin embargo, su ambición parece no tener techo y podría sumar otra marca histórica a su impresionante carrera.

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Tras su triplete ante Argelia en el debut, la Pulga qued&oacute; a un paso de romper tres marcas hist&oacute;ricas en los Mundiales. (Foto: EFE)

Tras su triplete ante Argelia en el debut, la Pulga quedó a un paso de romper tres marcas históricas en los Mundiales. (Foto: EFE)

También puede superar otro récord de Miroslav Klose

El triunfo 3-0 sobre Argelia no solo acercó a Messi a la cima de los goleadores. Esa victoria también significó la número 16 de su carrera en Mundiales, una cifra que lo igualó nuevamente con Klose como el futbolista con más partidos ganados en la historia del torneo.

Si Argentina derrota a Austria, el capitán albiceleste alcanzará las 17 victorias mundialistas y se convertirá en el único líder de ese ranking. De esta manera, el encuentro ante los europeos podría transformarse en otra jornada histórica para el astro argentino, que continúa rompiendo récords a los 38 años.

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El récord que comparte con una leyenda de Brasil

El tercer hito que tiene a tiro es más particular. Con el zurdazo desde afuera del área que abrió el marcador ante Argelia, Messi llegó a cinco goles de media distancia en Copas del Mundo e igualó el récord que ostentaba en soledad el brasileño Rivelino.

La marca del histórico mediocampista brasileño se mantuvo vigente durante décadas y fue construida entre los Mundiales de México 1970 y Alemania 1974, con goles ante Checoslovaquia, Perú, Uruguay, Zaire y Alemania Oriental.

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En el caso de Messi, sus goles desde fuera del área se repartieron en distintas ediciones. Marcó ante Bosnia, Irán y Nigeria en Brasil 2014, frente a México y Australia en Qatar 2022, y ahora sumó uno más contra Argelia en el Mundial 2026.

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