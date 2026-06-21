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21 de junio de 2026 - 15:14
Deportes.

España goleó a Arabia Saudita por 4 a 0 y quedó como líder del Grupo H en el Mundial 2026

España aplastó 4-0 a Arabia Saudita, quedó líder del Grupo H y dio un paso clave hacia la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
España goleó a Arabia Saudita por 4 a 0&nbsp;

España goleó a Arabia Saudita por 4 a 0 

La selección de España mostró todo su poderío ofensivo y derrotó por 4 a 0 a Arabia Saudita en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Con una actuación contundente, el conjunto europeo se adueñó del encuentro desde el inicio y quedó en lo más alto de la tabla del Grupo H.

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Un primer tiempo demoledor

España abrió el marcador rápidamente a los 9 minutos de la primera etapa gracias a Lamine Yamal, una de las grandes figuras del seleccionado español. El gol tempranero le permitió al equipo controlar el desarrollo del juego y generar múltiples situaciones de peligro.

La superioridad se reflejó nuevamente en el marcador con un doblete de Mikel Oyarzábal, quien anotó a los 20 y 23 minutos del primer tiempo para ampliar la diferencia y dejar prácticamente sentenciado el partido antes del descanso.

Dominio absoluto de España

En el complemento, Arabia Saudita intentó adelantar sus líneas en busca del descuento, pero España mantuvo el control de las acciones y continuó generando oportunidades.

A los 3 minutos del segundo tiempo llegó el cuarto gol tras un desafortunado autogol de Hassan Al Tambakti, que terminó de sellar la goleada española.

Las estadísticas reflejaron la amplia diferencia entre ambos equipos. España registró un 68% de posesión de balón frente al 32% de Arabia Saudita, realizó 22 remates al arco contra apenas 3 de su rival y completó 693 pases correctos, muy por encima de los 250 logrados por el conjunto asiático.

Además, el encuentro se desarrolló sin expulsiones y no hubo tarjetas rojas para ninguno de los dos equipos.

Así quedó el Grupo H

Con este resultado, España alcanzó la cima del Grupo H y quedó bien encaminada hacia la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Por su parte, Arabia Saudita cayó al tercer lugar y deberá buscar la recuperación en la última fecha para mantener sus aspiraciones de avanzar en el certamen.

Lo que viene para ambos seleccionados

La próxima presentación de España será el 26 de junio a las 21 horas frente a Uruguay en el estadio Guadalajara, en un duelo que podría definir el liderazgo definitivo del grupo.

Arabia Saudita, en tanto, se medirá el mismo día y horario ante Cabo Verde en el estadio Houston, con la obligación de sumar para seguir con chances de clasificación.

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