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15 de junio de 2026 - 20:07
Deportes.

El insólito récord que marcó un jugador de España ante Cabo Verde

España no pudo pasar del empate ante Cabo Verde en su debut del Mundial 2026 y uno de los datos más llamativos del partido tuvo como protagonista a su delantero.

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El dato sorprendió porque España tuvo la pelota durante gran parte del encuentro, pero no logró transformar ese control en profundidad ni en situaciones claras suficientes para quebrar a un rival que hizo historia en su debut mundialista. Cabo Verde se ordenó bien, resistió los avances españoles y terminó celebrando un punto histórico ante una de las selecciones favoritas del torneo.

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Mikel Oyarzabal y una marca difícil de explicar

Según los registros citados por medios internacionales, Oyarzabal se convirtió en el primer jugador desde 1966 en disputar los primeros 30 minutos de un partido de Copa del Mundo sin registrar ni un solo toque de balón. Recién pudo intervenir cerca de la media hora, cuando España ya mostraba dificultades para conectar con su delantero.

La situación generó sorpresa y críticas en la prensa española, que apuntó contra la falta de fluidez del equipo en ataque. El dato no solo marcó una curiosidad estadística, sino que también reflejó uno de los grandes problemas que tuvo España durante el partido: mucha circulación, pero poca conexión en los metros finales.

Oyarzabal, que arrancó como referencia ofensiva, quedó aislado durante varios pasajes del encuentro. A pesar de que España manejó la posesión, el equipo no encontró caminos claros para abastecerlo y terminó chocando una y otra vez contra la defensa de Cabo Verde.

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España no pudo con Cabo Verde en el debut

El empate fue uno de los resultados más inesperados del arranque del Mundial 2026. España llegaba como favorita, con mayor jerarquía individual y con la obligación de sumar de a tres, pero se encontró con un rival disciplinado, intenso y decidido a competir cada pelota.

Cabo Verde, que juega su primer Mundial, logró sostener el cero en su arco y consiguió un resultado histórico. Su arquero Vozinha fue una de las figuras del partido, clave para evitar la caída de su selección ante los ataques españoles.

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Para España, en cambio, el 0-0 dejó preocupación. El equipo no perdió, pero el rendimiento quedó bajo la lupa, especialmente por la falta de eficacia y por una estadística que rápidamente se volvió viral: un delantero titular sin tocar la pelota durante media hora en un partido mundialista.

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