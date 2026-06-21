domingo 21 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de junio de 2026 - 20:13
Deportes.

Mundial 2026: La Selección Argentina ya está en Dallas y piensa en Austria

La Selección Argentina arribó este domingo a Dallas, ciudad donde enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Tras el contundente triunfo en el debut ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni buscará una nueva victoria que le permita encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
La Selección argentina llegó a Dallas

La Selección argentina llegó a Dallas

Lee además
mundial 2026 en escuelas de jujuy: ¿podran ver el partido este lunes?
Jujuy.

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: ¿podrán ver el partido este lunes?
Argentina ya tiene árbitro para su duelo frente a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026.
Deportes.

Mundial 2026: la FIFA confirmó quién será el árbitro del próximo partido de Argentina

image
La Selecci&oacute;n Argentina en Dallas

La Selección Argentina en Dallas

Para el partido de este lunes, Scaloni podría realizar algunas variantes. Una de las novedades pasa por la ausencia de Gonzalo Montiel, quien arrastra una molestia muscular y sería reemplazado por Nahuel Molina.

image
La Selecci&oacute;n Argentina en Dallas

La Selección Argentina en Dallas

Un triunfo dejaría a la Selección Argentina muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima instancia del Mundial y consolidaría su candidatura en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026 en escuelas de Jujuy: ¿podrán ver el partido este lunes?

Mundial 2026: la FIFA confirmó quién será el árbitro del próximo partido de Argentina

Mundial 2026: Argelia reclamó ante la FIFA por el arbitraje contra Argentina

Mundial 2026: Argentina pone la mira en Austria y prepara su viaje a Dallas

Mundial 2026: los hinchas argentinos, entre los más consumidores del mundo

Lo que se lee ahora
Día del Padre en el Mundial

Día del Padre en la concentración: los emotivos mensajes que recibieron los jugadores de la Selección Argentina

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Llega un frente frío a Jujuy - Imagen generada con IA
Jujuy.

Llega un frente frío a Jujuy y se esperan mínimas bajo cero: cómo va a seguir el tiempo

La Trionda
Minuto a minuto.

Mundial 2026: en vivo los horarios y partidos de este domingo 21 de junio

Seccional de Policía N 47 
Jujuy.

Violento robo en Alto Comedero: golpearon a un hombre y le sacaron el auto

Ecuador vs Curazao en el Mundial 2026
Deportes.

Mundial 2026: Ecuador no pudo con Curazao y se complicó

Día del Padre en el Mundial

Día del Padre en la concentración: los emotivos mensajes que recibieron los jugadores de la Selección Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel