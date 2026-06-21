Mundial 2026: La Selección Argentina ya está en Dallas y piensa en Austria

La Selección argentina llegó a Dallas

Luego de varios días de trabajo en Kansas City, la selección Argentina aterrizó en Dallas para afrontar su segundo compromiso mundialista. El plantel realizó el traslado durante la jornada y quedó concentrado de cara al duelo frente a Austria, que se disputará este lunes en el Dallas Stadium.

image La Selección Argentina en Dallas

Argentina busca otro paso hacia la clasificación La Albiceleste llega con el ánimo en alza tras la victoria 3 a 0 sobre Argelia en el debut, encuentro en el que Lionel Messi fue la gran figura con un triplete. Por su parte, Austria también ganó en su estreno al imponerse por 3 a 1 ante Jordania, por lo que ambos seleccionados llegan como líderes del Grupo J.

Para el partido de este lunes, Scaloni podría realizar algunas variantes. Una de las novedades pasa por la ausencia de Gonzalo Montiel, quien arrastra una molestia muscular y sería reemplazado por Nahuel Molina. image La Selección Argentina en Dallas Un triunfo dejaría a la Selección Argentina muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima instancia del Mundial y consolidaría su candidatura en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

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