lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 08:16
en vivo Deportes.

Minuto a minuto del partido de Argentina vs Austria por el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Seguí el minuto a minuto del segundo partido de la Scaloneta en el Mundial 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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EN VIVO

La Selección Argentina tendrá este lunes una nueva presentación en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Tras el sólido debut con victoria ante Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará sumar tres puntos que lo acerquen a la clasificación para 16avos de final. Seguí el minuto a minuto del partido.

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Qué partidos se juegan hoy, 22 de junio

  • Argentina vs. Austria - Grupo J: 14 horas
  • Francia vs. Irak - Grupo I: 18 horas
  • Noruega vs. Senegal - Grupo I: 21 horas
  • Jordania vs. Argelia - Grupo J: 00 horas

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El egipcio Amin Mohamed Omar es el árbitro

La FIFA designó al egipcio Amin Mohamed Omar como árbitro del partido entre la Selección Argentina y Austria, que se jugará desde las 14 por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Considerado uno de los mejores árbitros de Egipto y una figura reconocida en el fútbol africano, Mohamed Omar tendrá a su cargo un encuentro clave para las aspiraciones del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

MÁS INFORMACIÓN EN LA NOTA.

Amin Mohamed Omar, el árbitro para Argentina vs Austria.

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A qué hora juega la Selección Argentina vs. Austria y cómo verlo

  • Fecha: lunes 22 de junio.
  • Horario: 14.00 hora de Argentina
  • Estadio: Dallas Stadium.
  • Árbitro: Amin Mohamed Omar

El partido dará comienzo a las 14-00hs (de Argentina) y será transmitido en vivo por TV a través de las pantallas de TyC Sports, DSports, Telefe y la TV Pública.

MÁS INFORMACIÓN EN LA NOTA.

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Los posibles escenarios de la Selección Argentina para clasificar a 16avos del Mundial 2026

  • Si la Argentina se impone en los dos encuentros que le quedan: obtendrá la clasificación
  • Si la Argentina consigue una victoria en uno de los dos partidos restantes (y en el otro empata o cae): quedará muy cerca de la clasificación
  • Si la Argentina empata ambos encuentros: quedará muy cerca de la clasificación
  • Si la Argentina suma un empate y una derrota: la clasificación seguiría siendo probable y la diferencia de gol será determinante
  • Si la Argentina cae en ambos encuentros: quedará al borde de la eliminación y dependerá de otros resultados

MÁS INFORMACIÓN EN LA NOTA.

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La formación de la Selección Argentina vs. Austria

Lionel Scaloni define el equipo para la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo y prepara al menos un cambio: sale Gonzalo Montiel e ingresa Nahuel Molina.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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La previa de Argentina vs Austria

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Argentina quiere consolidar su buen arranque

El seleccionado nacional llega con confianza luego de imponerse por 3 a 0 sobre Argelia en su estreno mundialista. En aquel encuentro, Argentina mostró contundencia ofensiva y solidez defensiva para quedarse con una victoria que la ubicó en la parte alta de la tabla. Los tres tantos los marcó Lionel Messi.

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Un duelo clave por el liderazgo del Grupo J

Tanto Argentina como Austria llegan a la segunda jornada con tres puntos y la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación. La Albiceleste lidera el Grupo J por diferencia de gol tras el triunfo por 3 a 0 sobre Argelia, mientras que Austria se ubica en la segunda posición luego de su victoria por 3 a 1 ante Jordania.

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La ilusión argentina sigue intacta

Con el envión anímico del debut y el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo, Argentina afrontará un partido que puede marcar el rumbo de su campaña en el Mundial 2026.

El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos) a las 14:00 horas.

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