Minuto a minuto del partido de Argentina vs Austria por el Mundial 2026

La Selección Argentina tendrá este lunes una nueva presentación en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Tras el sólido debut con victoria ante Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará sumar tres puntos que lo acerquen a la clasificación para 16avos de final. Seguí el minuto a minuto del partido.
Qué partidos se juegan hoy, 22 de junio
- Argentina vs. Austria - Grupo J: 14 horas
- Francia vs. Irak - Grupo I: 18 horas
- Noruega vs. Senegal - Grupo I: 21 horas
- Jordania vs. Argelia - Grupo J: 00 horas