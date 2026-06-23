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23 de junio de 2026 - 11:12
Espectáculos.

Adabel Guerrero presentó a su nuevo novio tras separarse de Martín Lamela

La bailarina se mostró muy enamorada en el estreno de “Drácula II: Resurrección”, la nueva propuesta inmersiva de Pepe Cibrián Campoy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Adabel Guerrero presentó a su nuevo novio tras separarse de Martín Lamela.

Adabel Guerrero presentó a su nuevo novio tras separarse de Martín Lamela.

Adabel Guerrero apareció por primera vez en público acompañada por Rodrigo Alenaz, su nueva pareja, a menos de dos meses de haber confirmado su separación de Martín Lamela, padre de su hija. Ambos fueron captados durante el estreno de Drácula II: Resurrección, la nueva propuesta inmersiva de Pepe Cibrián Campoy.

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Allí, se los vio compartiendo el evento con gestos de cercanía y muy sonrientes. A fines de mayo, según relató Luis Bremer en el programa A la tarde (América), la bailarina decidió dejar de convivir con Lamela.

Adabel Guerrero junto a Rodrigo, su nuevo novio.

“Pusieron punto final y no comparten más la misma casa, lo cual es sanísimo. Pusieron punto final a una convivencia de más de 17 años”, explicó. Además, sumó: “Hace dos años que no dormían juntos. Lo contó la propia Adabel, había una relación de estancamiento, había mucha culpa porque hay una hija pequeña”.

Semanas atrás, en una entrevista con LAM (América), Adabel Guerrero brindó detalles sobre su relación con Rodrigo Alenaz, a quien conoció gracias a Valeria Archimó.

Si bien por el momento no han formalizado el vínculo, la bailarina expresó su intención y su interés en continuar compartiendo tiempo con él. “Nos hicimos muy amigos… nos estamos conociendo”, señaló. Además, explicó que Alenaz está ligado al ambiente del karting y que actualmente ocupa el cargo de director en Rotax, una marca reconocida por la fabricación de motores de alta competencia.

Adabel Guerrero junto a Rodrigo Alenaz.

Por qué Adabel Guerrero no dormía con su expareja

Cuando confirmó su separación de Martín Lamela, con quien mantuvo una relación de 17 años, Adabel Guerrero sorprendió al contar que hacía aproximadamente dos años que ya no compartía la cama con él.

Además, expuso la situación que la llevó a tomar esa decisión: afirmó que tanto su expareja como la hija de ambos solían despertarla saltando sobre la cama alrededor de las 8 de la mañana, lo que le impedía descansar adecuadamente.

Rodrigo Alenaz, el nuevo novio de Adabel Guerrero.

En ese contexto, explicó que en muchas ocasiones regresaba a su hogar cerca de las 5 de la madrugada tras realizar varias funciones de Sex, por lo que necesitaba dormir sí o sí.

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