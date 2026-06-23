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23 de junio de 2026 - 07:06
Mundial 2026.

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién

Luego de ganarle a Austria con dos goles de Lionel Messi en el Mundial 2026, la Selección Argentina se clasificó en primer lugar gracias a la victoria de Argelia.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Para quedarse con el liderazgo de la zona, Argentina necesitaba que Jordania no derrotara a Argelia. Horas después del triunfo albiceleste, el conjunto argelino dio vuelta su partido y confirmó al equipo nacional como único puntero del grupo.

De esta manera, la Selección jugará su último encuentro de la primera fase ya clasificada y con el primer puesto asegurado.

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Mundial 2026: cuándo y contra quien jugaría la selección argentina en 16avos de final.

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Cuándo jugará Argentina los 16avos del Mundial 2026

La Selección Argentina disputará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio, desde las 19 horas de Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Antes de ese compromiso, el equipo cerrará la fase de grupos frente a Jordania, que ya quedó afuera del torneo.

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Quién será el rival de la Selección Argentina

El rival de Argentina será el equipo que finalice segundo en el Grupo H. A una fecha del cierre, España lidera la zona con cuatro puntos.

Uruguay y Cabo Verde suman dos unidades, aunque la Celeste se impone por goles a favor. Arabia Saudita, en tanto, ocupa el último lugar con un punto.

LA CALCULADORA DE ARGENTINA EN 16AVOS DE FINAL

• VS. ESPAÑA: si Uruguay le gana a los españoles y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita.

• VS. URUGUAY: si iguala con España y Cabo Verde no le gana a Arabia Saudita.

• VS. CABO VERDE: si España vence a Uruguay y Cabo Verde empata o le gana a Arabia Saudita.

• VS. ARABIA SAUDITA: si supera a Cabo Verde y España vence a Uruguay.

• SI GANAN CABO VERDE Y URUGUAY: ambos terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, por ranking FIFA.

Cómo se define el Grupo H

La última jornada se disputará el viernes 26. Uruguay enfrentará a España en uno de los partidos más destacados de la fase de grupos, mientras que Cabo Verde se medirá con Arabia Saudita.

Los cuatro equipos todavía tienen posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

España, máximo candidato de la zona, necesita un empate en Guadalajara para dejar prácticamente asegurado el primer puesto. Ese resultado, sin embargo, dejaría a Uruguay a la espera de lo que ocurra en simultáneo en Houston.

España goleó a Arabia Saudita por 4 a 0
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Si el equipo europeo derrota a la Celeste, Argentina sabe que su rival será Cabo Verde o Arabia Saudita. De todos modos, el segundo puesto también podría quedar en manos de España, en caso de que pierda ante Uruguay y Cabo Verde no gane su partido.

Cualquiera sea el desenlace, el equipo que termine como escolta del Grupo H enfrentará a la Selección Argentina, que hasta el momento ganó todos sus partidos en el Mundial 2026.

Uruguay y Arabia Saudita.
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