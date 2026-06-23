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23 de junio de 2026 - 06:56
Jujuy.

Inicia el pago del aguinaldo en Jujuy: días del cronograma

Este martes inicial el pago del aguinaldo para los empleados públicos de la provincia de Jujuy. Se abonará en dos fechas según lo anunciado.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Pago del aguinaldo&nbsp;

Pago del aguinaldo 

Esta semana se paga la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, más conocido como aguinaldo, a todos los empleados públicos de la provincia de Jujuy. Repasamos las fechas confirmadas y quiénes cobran cada día.

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¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo, denominado formalmente Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho laboral que perciben los trabajadores registrados en Argentina. Consiste en un pago adicional al salario habitual y busca reforzar los ingresos de los empleados durante el año.

La legislación establece que este beneficio se abona en dos cuotas: una durante el primer semestre y otra en el segundo. De esta manera, los trabajadores reciben un ingreso extra que complementa su remuneración mensual.

Cómo se determina el monto del aguinaldo

Para calcular el aguinaldo se toma como base el sueldo más alto cobrado por el trabajador dentro de cada semestre.

El importe equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio para la primera cuota, y entre julio y diciembre para la segunda. En el cálculo se incluyen los conceptos remunerativos que integran el salario.

Cuando el empleado no prestó servicios durante todo el período semestral, el SAC se liquida de manera proporcional, en función de los meses efectivamente trabajados.

Qué descuentos pueden aplicarse

Al igual que ocurre con el salario mensual, el aguinaldo puede estar alcanzado por distintos descuentos previstos por la normativa laboral y previsional.

Entre las retenciones más habituales se encuentran los aportes destinados al sistema jubilatorio y a la obra social. Además, pueden existir otros descuentos según el convenio, la actividad o la situación particular de cada trabajador.

El impacto de estas deducciones depende del régimen laboral aplicable y de las disposiciones vigentes al momento de efectuar la liquidación del beneficio.

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