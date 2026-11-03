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3 de noviembre de 2026 - 20:44
Salud.

Enfermedades respiratorias crónicas: se registraron 6.266 muertes en Argentina y una tasa de 2,9 en Jujuy

Un informe del Ministerio de Salud analizó cómo evolucionaron estas enfermedades en las últimas décadas y expone las diferencias de mortalidad entre las provincias argentinas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Las enfermedades respiratorias crónicas de las vías inferiores provocaron 6.266 muertes en Argentina durante 2024, según el Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. En Jujuy, la tasa de mortalidad ajustada por edad fue de 2,9 fallecimientos cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional alcanzó los 10,1.

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El relevamiento analiza principalmente los fallecimientos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma. Además, presenta diferencias según la edad, el sexo y la provincia de residencia.

La diferencia entre hombres y mujeres también aparece en las estadísticas provinciales. Entre los varones jujeños, la tasa ajustada alcanzó los 3,6 fallecimientos cada 100.000 habitantes, mientras que entre las mujeres fue de 2,2.

En la comparación nacional, Jujuy y Tucumán registraron una tasa ajustada de 2,9. En el extremo opuesto se ubicó Santa Cruz, con 27,5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.

Más de 6.200 fallecimientos en Argentina durante 2024

A nivel nacional, las enfermedades respiratorias crónicas representaron el 1,7% del total de las muertes registradas durante 2024 y el 2,4% de los fallecimientos vinculados con enfermedades no transmisibles.

El 54,7% de las personas fallecidas fueron hombres y el 45,3% mujeres. Además, el informe identificó un aumento sostenido de la mortalidad a partir de los 50 años, con las tasas más elevadas entre las personas de 75 años o más.

La EPOC concentró el 95% de las muertes

Enfermedades respiratorias.

Enfermedades respiratorias.

Uno de los principales resultados del estudio fue la distribución de los fallecimientos según la enfermedad. La EPOC concentró 5.953 muertes, equivalentes al 95% del total analizado, mientras que el asma representó el 5% restante, con 313 defunciones.

El boletín también identificó una reducción significativa de la tasa de mortalidad ajustada por edad entre 2015 y 2024, con un descenso anual estimado del 4,9% en Argentina.

Los datos corresponden a defunciones registradas durante 2024 y permiten comparar la mortalidad entre jurisdicciones. No representan la cantidad de personas que actualmente viven con estas enfermedades.

Enfermedades respiratorias en Argentina.

Enfermedades respiratorias en Argentina.

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