Las lluvias intensas y las condiciones sanitarias deficientes pueden favorecer la aparición de enfermedades gastrointestinales, incluso algunas que actualmente se encuentran controladas. Especialistas advierten sobre la importancia de mantener medidas de higiene, garantizar el consumo de agua segura y completar los esquemas de vacunación.
Enfermedades controladas que pueden volver a aparecer con las lluvias
Aunque algunas enfermedades presentan una baja circulación gracias a las medidas de prevención, el deterioro de las condiciones sanitarias puede generar nuevos riesgos para la población.
“Son enfermedades que están controladas, como las gastroenteritis, a virus o las hepatitis, donde están controladas con el tema vacuna. Son enfermedades que pueden regresar”, explicó Sandra Quintos, Directora Provincial de Atención Primaria de la Salud. En ese sentido, destacó la importancia de sostener las medidas preventivas, especialmente en contextos de lluvias abundantes, acumulación de agua y posibles problemas de saneamiento.
Advierten que las lluvias intensas pueden favorecer el regreso de algunas enfermedades
Hepatitis A: la importancia de la higiene y el ambiente
Una de las enfermedades que requiere especial atención es la hepatitis A, una infección viral que puede transmitirse a través del consumo de agua o alimentos contaminados. “Hablando, por ejemplo, de la hepatitis A, que está tan controlada, o la hepatitis B, pero la hepatitis A es de transmisión fecal oral”, señaló.
Esta forma de transmisión implica que el virus puede ingresar al organismo mediante la ingesta de agua o alimentos contaminados con materia fecal de una persona infectada. La especialista también hizo hincapié en la relación entre el entorno y la prevención: “También tenemos dentro de lo que es la limpieza y el ambiente donde está, que esto puede suceder”.
Advierten que las lluvias intensas pueden favorecer el regreso de algunas enfermedades
Cómo prevenir las enfermedades gastrointestinales
Ante períodos de lluvias intensas, resulta fundamental reforzar las medidas de prevención, especialmente en los hogares donde viven niños, adultos mayores o personas con mayor vulnerabilidad sanitaria.
Entre las principales recomendaciones se encuentran consumir agua segura, lavarse las manos con frecuencia, higienizar correctamente frutas y verduras y evitar el contacto con aguas potencialmente contaminadas. También es importante mantener actualizado el calendario de vacunación, particularmente contra la hepatitis A y la hepatitis B, que cuentan con vacunas específicas.
La prevención y el cuidado de las condiciones de higiene son herramientas fundamentales para reducir el riesgo de transmisión y evitar la reaparición de enfermedades que actualmente se encuentran controladas.
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