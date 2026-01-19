Gastroenteritis infantil: suben los casos en verano y especialistas piden reforzar cuidados

Durante el verano, la gastroenteritis infantil se convierte en una de las enfermedades más frecuentes. Afecta principalmente a bebés y niños pequeños, se manifiesta con diarrea y vómitos, y genera un alto número de consultas médicas. El cuadro aparece con mayor fuerza en los meses de calor, cuando aumenta el consumo de agua y alimentos.

La enfermedad se transmite por vía digestiva, suele tener origen viral y se vincula con condiciones sanitarias deficientes. Los síntomas pueden durar varios días y, en algunos casos, provocar deshidratación, una situación que requiere atención inmediata.

En diálogo con Canal 4, la pediatra y neonatóloga Sofía Luna (MP 4610) explicó que la gastroenteritis infantil representa una de las principales causas de consulta en guardias durante el verano. Según detalló, en Argentina se registran más de un millón de casos por año, y cerca de la mitad corresponde a pacientes pediátricos.

La especialista señaló que la combinación de altas temperaturas, agua no segura y falta de higiene favorece la circulación del virus, especialmente en niños que comparten espacios recreativos como piletas, ríos o colonias de vacaciones.

Síntomas más frecuentes en niños

La gastroenteritis infantil suele comenzar de manera repentina. Los síntomas más comunes incluyen diarrea líquida, vómitos repetidos, fiebre y decaimiento general. En algunos casos aparece dolor abdominal y falta de apetito.

La pediatra Sofía Luna remarcó que los cuadros pueden variar según la edad del niño. En bebés, los signos se manifiestan con mayor rapidez y requieren un control más estricto por el riesgo de deshidratación.

El riesgo de la deshidratación

Uno de los puntos que más preocupa a los profesionales de la salud es la pérdida de líquidos. La deshidratación puede avanzar rápido en los más pequeños y provocar complicaciones.

Entre los signos de alerta se encuentran la disminución de la orina, menos de seis pañales mojados por día, boca seca, ojos hundidos y cambios en el estado de ánimo. Frente a estos síntomas, la consulta médica resulta urgente.

Por qué los casos aumentan en verano

El verano reúne varias condiciones que favorecen la gastroenteritis. Las altas temperaturas afectan la conservación de los alimentos y facilitan la proliferación de bacterias y virus.

Además, los niños pasan más tiempo en piletas y ríos. Según explicó la pediatra Sofía Luna, el contagio se produce cuando el agua no cuenta con controles adecuados y cuando no se respetan medidas básicas como el lavado de manos.

El uso compartido de baños, juguetes y utensilios también contribuye a la transmisión.

Alimentación e hidratación durante el cuadro

El tratamiento de la gastroenteritis infantil se centra en la hidratación. La especialista recomendó ofrecer líquidos de forma frecuente, en pequeñas cantidades y de manera sostenida.

Las sales de rehidratación oral cumplen un rol clave para reponer agua y minerales. En cuanto al agua, se sugiere utilizar agua mineral o hervir el agua de red durante al menos tres minutos.

La alimentación debe ser liviana, con alimentos de fácil digestión y efecto astringente, adaptados a la edad del niño.

Lactancia materna y cuidados en bebés

En bebés que reciben lactancia materna, la indicación médica señala continuar con el amamantamiento. La leche materna aporta líquidos y defensas que ayudan a atravesar el cuadro.

La pediatra y neonatóloga Sofía Luna destacó que la madre debe mantenerse bien hidratada y ofrecer el pecho a demanda. Esta práctica reduce el riesgo de deshidratación y favorece la recuperación.

Medidas de prevención en el hogar y espacios públicos

La prevención de la gastroenteritis infantil depende en gran parte de hábitos cotidianos. El lavado de manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño reduce el riesgo de contagio.

La correcta limpieza de frutas y verduras, la cocción completa de los alimentos y su adecuada conservación son claves en el hogar. En espacios públicos, se recomienda controlar el estado del agua y evitar el ingreso de niños con síntomas.